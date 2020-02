Efter stor hjerteoperation: Klar til 'Vild med dans'-comeback

Britt Bendixen drømmer om at gøre comeback bag dommerbordet i den 17. sæson af 'Vild med Dans', hvis muligheden byder sig.

Sidste sæson takkede Britt Bendixen ja til at være dommer i 'Vild med Dans', men hun endte med at overvære programmet hjemme fra sofaen på grund af et dårligt hjerte og en dobbelt bypassopertation.

78-årige Britt Bendixen blev derfor afløst af Marianne Eihilt, der tidligere har været professionel danser i programmet.

Britt Bendixen blev opereret i sommeren 2019, men hun er allerede nu klar til en sæson mere bag dommerbordet.

- Jeg vil gerne gøre comeback i år. Men kun i ét år. Jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg vil meget gerne være der ét år mere og så slut, siger Britt Bendixen, da Ekstra Bladet fanger hende på den røde løber til premieren på 'Vild med Dans - The Musical'.

- Jeg har det så godt, og jeg får meget ros af lægerne. Normalt skal man regne med et år, før man er helt ovre det. Der er kun gået et halvt år, og jeg føler mig helt ovenpå. Jeg er så glad, siger Britt Bendixen.

Britt Bendixen på den røde løbet til premieren på 'Vild med Dans - The Musical' på Østre Gasværk. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ændret livsstil

Hun har da også gjort en stor indsats for, at hun er kommet så hurtigt på benene og er klar til at stå på den røde løber. Britt Bendixen har nemlig ændret livsstil for at kunne blive hurtigere rask.

- Jeg er holdt op med at ryge. Jeg spiser sundt, spiser grøntsager, spiser mindre smør. Førhen kunne jeg også godt lide sødmælk i kaffen. Nu er jeg gået ned til letmælk. Jeg synes selv, jeg gør det rigtig godt, siger Britt Bendixen.

Hun har dog fuld forståelse for, hvis TV2 ikke vil tilbyde hende en plads ved dommerbordet for én enkelt sæson.

- Jeg har ingen bad feelings, og jeg synes, Marianne klarede det så flot. Hun var fin og god. Det er jeg også, men på en anden måde. Hun er meget yngre, så hun vil kunne holde flere år endnu, smiler Britt Bendixen.