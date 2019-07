Efter stor sorg: Får helt særlig tatovering

Tv-værten Cecilie Hother har foreviget et minde om sin søn, hun aldrig nåede at lære at kende

Den populære tv-vært Cecilie Hother har fået en ny tatovering, så hun altid har sin søn med sig.

To små børnefødder pryder nu hendes håndled som et minde om den søn, der døde, inden han blev født.

'Din krop var lille og fin, men din sjæl var stor og god, og har sat det største aftryk på mit liv. Og der går ikke en dag, hvor jeg ikke er misundelig på himlen og den engel den er blevet rigere. Men nu er du lidt hos mig hver dag', skriver den 40-årige tv-vært på sin Instagram-profil, hvor hun har lagt et billede op af tatoveringen.

Cecilie Hother og kæresten, Thomas Gregers, der sammen har datteren Ellinor. mistede deres ufødte søn i begyndelsen af marts.

Siden Cecilie Hother været meget åben om sit tab og den sorg, hun gennemlever. Hun er for nyligt vendt tilbage på jobbet på TV2, fortalte hun for nyligt til Ekstra Bladet.

- Det er dejligt at være på arbejde, slår hun fast.

Vækker minder

En påmindelse på håndleddet, som den Cecilie Hother har fået, skal nok bringe hende godt, mener formanden for Dansk Tatovør Laug, Frank Rosenkilde fra Bel Air tattoo.

Cecilie Hother på den røde løber, mens hun stadig var gravid med sin lille søn. Foto: Mogens Flindt

- Folk er glade for deres mindetatoveringer. Jeg har aldrig mødt nogen, der ville have dem dækket eller rettet. Det er en ting, folk bare er glade for at gå med. Så har de noget af personen med sig hele tiden, forklarer han til Ekstra Bladet.

- Jeg havde en ung gut den anden dag, og han var så glad, når han kiggede på sin tatoveringen, fordi det vækkede en masse gode minder. Det er jo noget, man får lavet, for at ære dem. Så kan man vise, at det var nogen, der betød noget ekstra, tilføjer han.

Cecilie Hother - Blå Bog Cecilie Hother blev i 2008 et kendt ansigt, da hun sprang ud som vejrvært og 'Go' Morgen Danmark'-vært på TV2. Efter knap fem år på TV2 skiftede Hother til konkurrenten, DR, hvor hun sammen med Søren Jacobsen lavede 'Vores Vejr' på DR1. Det blev dog en kort omgang hos DR, for efter blot otte måneder vendte hun tilbage til TV2 for at blive vært på den nye kanal TV2 Fri. I november 2010 vandt Cecilie Hother og Mads Vad syvende sæson af 'Vild Med Dans'. Siden sommeren 2014 har Cecilie Hother dannet par med it-direktøren Thomas Gregers Honoré, som hun har en datter sammen med. For godt tre år side stod Cecilie Hother offentligt frem og fortalte, at hun lider af sygdommen PCO, som øger mængden af testosteron i kroppen i kroppen og blandt andet medfører øget hårvækst i ansigtet. Derfor åbnede hun sammen med en partner en privatklinik, som skulle hjælpe patienter med samme sygdom. Stort set samtidig fortalte Hother, at hun trods sin hormonsygdom var blevet gravid. I juli 2016 fødte hun datteren Ellinor. Vis mere Luk

Cecilie Hother giver da også i den grad udtryk for, at hendes ufødte søn har en helt særlig plads i hendes hjerte.

'Min kærlighed kommer ikke til at trøste dig når du bliver bange eller samle dig op når du har slået dig. Men du lå hos mig, da du blev født, og du var så uendelig smuk og fin, også selv om du ikke trak vejret. Og selv om det var lånte timer vi havde sammen, var det nogle af de bedste timer i mit liv', skriver hun.

Masser af mindetusser

Cecilie Hother er langt fra den eneste dansker, der får foreviget en afdød person med sort blæk, forklarer Torben Rosenkilde.

- Det ser vi masser af. Det er almindeligt med både ens afdøde mor, far eller søskende. Forleden havde jeg en, der havde en onkel, der fiskede meget, så lavede vi nogle motiver, der passede til det, siger Dansk Tatovør Laugs formand, der selv får cirka en kunde ind om måneden, der skal have lavet en mindetatovering.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Cecilie Hother, men hun er ikke vendt tilbage.

