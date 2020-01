Efter stor sorg: Kæmper mod alvorlig sygdom

I en lang årrække var Birgit Meister en del af nyhedsbilledet på dansk tv - både foran og bag kameraet - indtil hun i 2002 stoppede i tv-branchen som 60-årig.

Om to uger fylder den tidligere tv-vært 78 år, men selv om hun ikke længere kan opleves på skærmen, så har hun nok at se til.

Det fortæller hun, da Ekstra Bladet møder hende på den røde løber forud for københavnerpremieren på musicalen 'Så længe mit hjerte slår'.

- Jeg laver jo mange ting, selvom jeg er gammel og ikke er i fjernsynet mere, griner Birgit Meister, som stadig skriver for Kristeligt Dagblad.

Derudover er hun blandt andet formand for Landsforeningen Multipel System Atrofi, MSA, som er en progressiv, neurologisk sygdom.

- Det var det, min mand døde af, og der var ikke rigtig noget viden om det i Danmark. Nu har vi (Landsforeningen Multipel System Atrofi, red.) efterhånden eksisteret i nogle år, og det går der jo en del tid med.

Birgit Meister fortæller, at der er omkring 300 personer ramt af sygdommen, der i 2006 tog livet af hendes mand gennem 41 år, Hans Jørgen Petersen. Efter sorgen besluttede hun sig for, at hun ville hjælpe i kampen mod sygdommen.

- Det er ikke en sygdom, man kan overleve, så det er vigtigt, at man får noget hjælp, fortæller den tidligere tv-vært, der er glad for, at hun kan være med til at hjælpe.

- Det er rigtig vigtigt. Jeg er ikke læge, men jeg kan nogle andre ting omkring oplysning om sygdommen og forskningen, som vi jo gerne vil samle penge ind til.

