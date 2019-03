Efter stor sorg: Nu bryder Cecilie Hother tavsheden

I begyndelsen af marts kunne den kendte tv-vært Cecilie Hother fortælle den tragiske nyhed, at hun og hendes mand havde mistet deres ufødte barn. Det gjorde hun i et Instagram-opslag og på sin blog, hvor hun skrev:

'I går mistede vi vores elskede lille søn. Han nåede desværre ikke tid sammen med os, men det gør hverken kærligheden eller savnet til ham mindre. Vi vil nu bruge kræfterne på at bearbejde vores ubeskrivelige tab og sorg med vores nærmeste. Kæmpe tak til Rigets dygtige læger og jordemødre!'

Kort efter strømmede den ind med kærlige tanker og varme hilsner til den 40-årige studievært, fra både følgere og kollegaer.

Kærlighed og taknemmelighed

Og det gik ikke ubemærket forbi. Efter mange dages tavshed, lyder nu en stor tak fra Cecilie Hother, som hun udtrykker i en såkaldt 'story' på sin Instagram-profil.

'Her i tiden efter vi har mistet vores søn, har ord mistet sin betydning for mig. Ord virker tomme og hule og giver meget lidt mening. Der er dog et ord som stadig står stærkt, og det er; 'Tak'. 'Tak' i ordets fuldeste betydning; kærlighed og taknemmelighed' skriver hun.

Cecilie Hother fortæller også i opslaget, at hun ikke har haft overskuddet til at svare på alle de søde ord.

'Tak for al støtten. For de uendelig mange smukke blomster og rørende kort. - For kærligheden som er blevet sendt vores vej. For de mange beskeder og opringninger, der er kommet dag efter dag - også selvom jeg ikke har haft overskuddet til at kunnet svare. For alle de søde mails og breve, som jeg først nu lige så stille er begyndt at læse'

'TAK- Ingen nævnt, ingen glemt. Venner, familie, veninder, fremmede, insta-følgere og Fb-venner - alle- TAK!!'

Da Cecilie Hother mistede sin søn, var Ekstra Bladet i kontakt med hendess arbejdsplads, TV2, hvor beskeden lød:

'TV2 Kommunikation er orienteret om familiens tab. Familien har ingen yderligere kommentarer og ønsker at bearbejde sorgen så privat som muligt,' lyder det fra TV2s kommunikationsafdeling.