Efter stor strid: Nu skal Cecilie Hother i retten

Cecilie Hother og Rie Jensen åbnede i 2016 den kosmetiske speciallægeklinik CeriX i håb om at drive en virksomhed, de begge havde stor interesse i. Der gik dog ikke mange måneder, før Rie Jensen og hendes forlovede, Kjenneth Schøller Holm, ønskede Cecilie Hother ud af virksomheden.

Cecilie Hother i bitter fejde: Ser frem til retssagen

Virksomheden CeriX gik forrygende. Stik modsat gjorde Cecilie Hother og Rie Jensens samarbejde, og om et par uger skal de to parter endelig i retten efter et langt forløb.

Forstå sagen helt kort: Cecilie Hother og Rie Jensen startede sammen i 2016 virksomheden CeriX. Kort tid efter ønskede Rie Jensen og hendes forlovede, Kjenneth Schøller Holm, at købe Cecilie Hother ud af virksomheden grundet manglende arbejdsydelse. Rie Jensen og Kjenneth Schøller Holm fik virksomheden vurderet af to statsautoriserede revisionsfirmaer, der udarbejdede en vurdering af selskabets værdi, og nåede efter Rie Jensens udsagn frem til, at Cecilie Hother var berettiget til én million kr. Cecilie Hother forlangte 10,7 millioner og trak efterfølgende Rie Jensen i retten for strid med selskabslovens paragraf 108, fordi Rie Jensen ifølge tv-værten brugte sine 70 procents ejerskab af holdingselskabet bag CeriX til at gennemtvinge et salg og presse Cecilie Hother ud. Sagen forventes at starte til marts, hvor retssystemet altså skal vurdere, hvem der har ret i striden.

Det skriver Rie Jensen i et Facebook-opslag, hvor hun skyder med skarpt efter Cecilie Hother.

'Om få uger skal Kjenneth og jeg endelig i retten efter 3 års opslidende kamp mod dét, vi ser som et uretfærdigt og grådigt overgreb mod CeriX. Omdrejningspunktet for sagen er den person, som jeg kortvarig lod være en del af min forretning i den spæde start tilbage i 2016, nemlig Cecilie Hother. Det skulle vise sig at blive min største og dyreste fejltagelse nogensinde,' starter hun opslaget.

Ekstra Bladet har været i kontakt Kjenneth Schøller Holm, som bekræfter, at retssagen starter inden længe. Her skal det hele forhåbentligt afgøres én gang for alle.

- Når man hiver en med ind i sit firma, gør man det af bedste intentioner, og fordi man regner med, at det skal kunne blomstre. I den her situation, hvor Rie og jeg har knoklet med at opbygge en sund forretning, har vi haft en partner, der ikke leverede, siger Kjenneth Schøller Holm til Ekstra Bladet.

I 2019 skrev Cecilie Hother i en pressemeddelelse, hvorfor hun tog sagen i retten.

- Det var mig, der fik idéen til CeriX. Det var mig, der skabte et trygt behandlingssted for kvinder med PCO (lidelse, der blandt andet kan gøre det svært for kvinder at blive gravide, red.). Den virksomhed er mit hjerteblod, og jeg har kæmpet som en gal for at beholde CeriX i mit navn. Nu ser jeg frem til at retssagen afsluttes til september, og jeg tror på det danske retssystem og på retfærdighed, skrev hun 4. april 2019 i en pressemeddelelse.

Et udsagn Kjenneth Schøller Holm i dag finder særdeles morsomt og svært at relatere til. Ifølge Kjenneth Schøller Holm og Rie Jensen har Cecilie Hother ikke deltaget aktivt i virksomhedens bedrifter, og derfor har de svært ved at forstå hendes udsagn.

- Det er en fordrejet fortolkning af virkeligheden. Der er ingen tvivl om, at Cecilie ikke ville kunne drive den her forretning uden Ries kompetencer og at kalde det sit hjertebarn virker fuldstændig vanvittigt. Hun har slet ikke været involveret i at få det her til at køre. Det er en konstrueret virkelighed.

Uenige parter

Rie Jensen og Kjenneth Schøller Holms ønske om at købe Cecilie ud af virksomheden viste sig at blive en større sag end først antaget.

- Den normale praksis er, at man bliver enig om at få styr på det og får stoppet samarbejdet. Det har bare ikke kunnet lade sig gøre. Det har været en fuldstændig umulig proces, siger Kjenneth Schøller Holm.

Cecilie Hother forlod ufrivilligt virksomheden, og i den forbindelse krævede hun 10,7 millioner kroner for sin andel. Det fik Rie Jensen og Kjenneth Schøller Holm til at få vurderet selskabets værdi af to statsautoriserede revisionsfirmaer. Begge revisionsfirmaer nåede ifølge parret frem til, at Cecilie var berettiget én mio. kr.

Det fik Cecilie Hother til at sagsøge Rie Jensen for et brud på selskabsloven paragraf 108.

Selskabslovens paragraf 108 Der må på generalforsamlingen ikke træffes beslutning, som åbenbart er egnet til at skaffe visse kapitalejere eller andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller kapitalselskabets bekostning. Kilde: retsinformation.dk

Rie Jensen og Kjenneth Schøller Holm holder i dag begge fast I, at de har gjort alt efter bogen.

- Vi har forsøgt at lave et forlig med hende, hvor hun fik mere, end hvad hun burde. Men det har ikke været godt nok for hende og den her lidt konstruerede virkelighed, hun lever i, siger Kjenneth Schøller Holm.

I skulle rigtig have været i retten i september. Hvorfor kom I ikke det?

- Det er korrekt, og vi skulle også have været i retten før det, men Cecilie har to gange aflyst sagens hovedforhandling og dermed fået den skubbet. Så det er tredje gang, vi prøver nu, siger Kjenneth Schøller Holm.

I har tidligere udtalt, at I ikke har haft behov for den her medieopmærksomhed. Hvorfor har I det nu?

- Sidste år i april måned gik Cecilie ud og fik hele sin sympatikampagne ud i pressen. Det har skadet os, og derfor vil vi gerne være åbne. Hun har selv valgt at køre den hele vejen herud.

Hother: Ingen kommentar

Cecilie Hother er altså uenig i, at alt er foregået efter bogen og har derfor taget sagen i retten, men hun har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere.

I en SMS fra hendes kommunikationsrådgiver, Anna Thygesen, skriver hun til Ekstra Bladet:

'Den her sag skal føres i retten og ikke i medierne. Cecilie har tillid til det danske retssystem og har derfor ingen kommentarer'.

Sagen forventes at starte til marts, hvor retssystemet altså skal vurdere, hvem der har ret i striden.

