Efter to måneder: Single igen

Tilbage i maj fortalte en glad Robert Hansen til Ekstra Bladet, at han havde fundet kærligheden på ny, og at han var forelsket til op over begge ører.

- Ja, den er god nok. Jeg er smaskforelsket, lød den kortfattede besked fra Robert Hansen, hvor han dermed bekræftede, at han havde fundet kærligheden hos Nanna Desirée Eltong Heding.

Inden da havde han lagt et billede op på sin Instagram-profil, hvor han og Heding stod sammen.

'Kærligheden kalder', 'Når man mindst venter det' og 'Forelsket', skrev han til opslaget.

Robert Hansen er især kendt fra filmene om 'Anja og Viktor'. Foto: Ritzau Scanpix

Men kærligheden varede ikke ved.

Over for avisen.dk bekræfter Nanna Desirée Eltong Heding nu, at de to er gået fra hinanden. Hun påpeger desuden, at de to ikke var kærester, men blot datede.

- Robert Hansen og jeg er ikke kærester, som I har skrevet! Vi har datet, det gør vi ikke længere, årsagen til, at jeg har droppet kontakten, er privat. Jeg ønsker Robert alt det bedste, siger hun til mediet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Nanna Desirée Eltong Heding ligeledes, at hun og Robert Hansen ikke længere ser hinanden.

'Robert og jeg var en 'sommerflirt'. Jeg holder meget af Robert og ønsker ham det bedste. Vi ville bare vidt forskellige ting i vores liv,' skriver hun i en besked.

40-årige Robert Hansen har tidligere dannet par med den afdøde skuespiller Mira Wanting og senest Pernille Fredskild Thøgersen, som han har sønnen Hermann med.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Robert Hansen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.