Efter tragedie: Nu er der nyt om Vinterbergs film

Kort før den planlagte præsentation af Thomas Vinterbergs kommende film 'Druk' oplevede den 50-årige instruktør den største sorg, man som far kan forestille sig, da hans 19-årige datter Ida Marie omkom i en tragisk bilulykke i Belgien.

Præsentation blev derfor forståeligt nok udsat, og optagelserne sat på pause, men nu er der kommet gang i filmmaskinen igen, oplyses det i en pressemeddelelse, hvor man også kan læse, at Mads Mikkelsen vender tilbage til dansk film efter en række store internationale roller for i filmen 'Druk' at spille hovedrollen som gymnasielæreren Martin.

I rollen som Mads Mikkelsens kone finder vi desuden den svensk-norske stjerne Maria Bonnevie.

Som rektor på det gymnasium, hvor en stor del af filmen udspilles, har Susse Wold sin første filmrolle siden 'Jagten'.

Fire på stribe i Thomas Vinterbergs film 'Druk'. Magnus Millang, Lars Ranthe, Thomas Bo Larsen og Mads Mikkelsen. Fotograf: Henrik Ohsten

Alkohol

'Druk' præsenteres som 'et morsomt, rørende og tankevækkende drama om venskab, frihed og - som titlen antyder - alkohol.

På rollelisten finder vi - udover Mads Mikkelsen og Susse Wold - navne som Lars Ranthe, Magnus Millang og Thomas Bo Larsen.

'Druk' er et dansk drama skrevet af Thomas Vinterberg og Tobias Lindholm.

Optagelserne finder sted i København, Nordsjælland og Västra Gotäland i Sverige. Filmen får forventet biografpremiere 27. august næste år.

