Efter tragedie: Nu reagerer det danske kongehus

Den danske kongefamilie sender varme tanker til det norske kongehus, efter det 1. juledag kom frem, at den norske prinsesse Märtha Louises eksmand har begået selvmord.

Kunstner og forfatter Ari Behn blev kun 47 år.

- Den danske kongelige familie er dybt berørte over Ari Behns tidlige død, og de sender deres varme tanker til den norske Kongefamilie og Ari Behns familie, udtaler Lene Balleby til Ekstra Bladet.

Märtha Louise og Ari Behn var gift fra 2002 til 2016 og har tre døtre sammen.

Ari Behn og Märtha Louise blev gift i 2002. Foto: Tim Rooke/Shutterstock

Meddelelsen om Ari Behns død kom 1. juledag.

– Det er med stor sorg i hjertet at vi, de allernærmeste pårørende til Ari Behn, at vi i dag må meddele, at han har taget sit eget liv. Vi beder om respekt for vores privatliv i den kommende tid, oplyste hans manager, Geir Håkonsund, til den norske tv-station NRK.

Vigtig del af familien

Kort tid efter udsendte den norske kong Harald en pressemeddelelse, hvor han beskrev familiens store sorg.

'Ari var en vigtig del af vores familie gennem mange år, og vi tager varme, gode minder med os. Vi er taknemmelige for, at vi fik lov at lære ham at kende,' lyder det.

'Vi sørger over, at vores børnebørn nu har mistet deres elskede far', udtaler kongen.

48-årige Märtha Louise er mor til døtrene Maud Angelica, 16, Emma Tallulah, 14, og Leah Isadora, 11 med sin eksmand.

Også Ari Behns tidligere svoger og svigerinde - det norske kronprinspar Håkon og Mette-Marit, sætter også ord på deres forhold til Ari Behn.

'For os var Ari en god ven, et kært familiemedlem og en fantastisk onkel, som vi delte mange af livets små og store øjeblikke med.'

'Det er med stor sorg, vi har modtaget meddelelsen om hans bortgang. Vi var alle meget glade for Ari', udtaler de i pressemeddelelsen.

Også den svenske kongefamilie har sendt hilsner til 'kollegerne' i Norge som følge af Behns død.

Den svenske Carl Gustav sender tanker til hans nærmeste, mens kronprinsse Victoria og prins Daniel udtaler følgende:

- Det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om Ari Behns bortgang. Vi kommer til at huske Ari som det varme, hjertelige og spirituelle menneske, han var. Det var en ære at få lov til at lære Ari at kende. Vores tanker går til hans døtre og familien, skriver VG.

Har du selvmords-tanker Du kan kontakte Livsliniens anonyme selvmordsforebyggende rådgivning på: Telefon: 70 201 201 hver dag kl. 11.00-04.00. Chat: mandag og torsdag kl. 17.00-21.00 og lørdag kl. 13.00-17.00 via www.livslinien.dk Netrådgivning: Hver dag via www.livslinien.dk Livsliniens 220 frivillige rådgivere besvarer hvert år mere end 16.000 henvendelser fra personer med selvmordstanker eller i anden alvorlig livskrise. Har du akutte selvmordstanker, skal du kontakte Livslinien, din regionale psykiatriske skadestue, egen læge, lægevagten (i Region Hovedstaden 1813) eller 112.

Provokatøren og prinsessen

Ari Behn slog igennem med den anmelderroste novellesamling 'Trist som faen' i 1999.

Dengang stod det bestemt ikke skrevet i stjernerne, at provokatøren, der var vokset op i et marxistisk kollektiv, skulle ende som prinsessegemal.

Slet ikke fordi han havde chokeret Norge ved at ryge en joint på norsk tv.

Men han og prinsesse Märtha Louise delte en interesse for de spirituelle og mødtes gennem hans mor.

- For mit vedkommende var det kærlighed ved første øjekast. Jeg vidste straks, at jeg nu havde fundet den kvinde, som jeg altid har drømt om, at jeg en dag ville møde, og som jeg havde ledt efter. Hun er en smuk kvinde med et meget stort hjerte. Hun giver kærlighed til verden, fortalte han, da parret blev forlovet i 2001.

Medlemmer af det danske kongehus var i mange år tæt på Ari Behn. Her ses han sammen med sin ekskone, prinsesse Märtha Louise, prinsesse Marie og prins Joachim til den svenske prins Carl Philips bryllup i 2015. Foto: Ritzau Scanpix

Fra begyndelsen gjorde de tingene anderledes. Behn ville ikke have en prinsetitel og heller ikke repræsentere det norske kongehus. I stedet fortsatte han sit virke som forfatter, ligesom hans kone gik andre veje og blandt andet startede en 'engleskole'.

14 år nåede han og Märtha Louise at være gift, før de i august meddelte, at de skulle skilles.

- Livet kører ikke på skinner. Det har både Ari og jeg erfaret. Men allertydeligst bliver det nu, hvor livet har gjort nogle krumspring for os, som vi aldrig havde forudset. I disse dage går vi fra hinanden. Vi afslutter ægteskabet, men forbliver sammen i forældreskabet, oplyste Märtha Louise i en pressemeddelelse.

Märtha Louise fotograferet med sin nye kæreste, shaman Durek, i København. Foto: Ole Steen

Märtha Louise danner i dag par med den kontroversielle shaman Durek, der er opvokset i Californien. Parret fejrede jul med i Norge med hendes forældre og tre børn.

