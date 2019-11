Efter tre uger: - Jeg er blevet single igen

For bare få uger siden afslørede en glad Mai Manniche over for Ekstra Bladet, at hun havde fundet kærligheden og havde en ny mand i sit liv, som hun nu kaldte for sin kæreste.

Men kærligheden varede ikke længe.

Blot tre uger efter, de fandt sammen, er parret nemlig gået fra hinanden igen.

Det fortalte den 35-årige smykkedesigner, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber til gallapremieren på filmen 'Ninna' i Empire Biograf.

- Det går ikke så godt med kærligheden, sagde hun til den fremmødte presse med et suk.

- Jeg er blevet single. Jeg må sige, at han var lidt for ung alligevel. Det holdt ikke særlig lang tid - kun tre uger. Det er noget med, hvad man vil i sit liv. De skal vide, hvad de vil i deres liv. Han var kun 24 år, fortalte hun videre og afslørede, at hun og kæresten gik fra hinanden for et par uger siden.

Ifølge Mai Manniche var hun og kæresten, som arbejdede som personlig træner, alt for forskellige, og derfor holdt kærligheden mellem dem ikke.

- Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg gerne vil have en, der ved hvad han vil i sit liv, og det kan da være meget hyggeligt til at starte med, men 24 år... Først synes jeg, at det var spændende og hyggeligt, for der var ikke alle mulige børn med i bagagen, hvad der ellers er i min alder og dem, der er ældre, men ikke i længden, understregede hun.

- Så det går ikke så godt. Men jeg er ikke røget på Tinder igen endnu. Det holder jeg mig lige lidt fra. Jeg prøvede på et tidspunkt happn (datingapp, red.), men der fik jeg sendt alle mulige klamme billeder, så det holder jeg mig fra.

Flere brud

Det er anden gang på få måneder, at Mai Manniche tror, at hun har fundet kærligheden, men efter kort tid har måttet sande, at det ikke holdt.

Tilbage i juli afslørede smykkedesigneren, at hun var forelsket og havde fundet en kæreste. Kort efter berettede hun dog, at hun igen var blevet single, fordi det ikke fungerede mellem de to.

Kort efter fandt hun så sin seneste kæreste, men kærligheden varede altså heller ikke her ved.

Mai Manniche har ikke ønsket at afsløre identiteten på nogle af mændene,