Efter turbulent år: Medina tilbage på tv

Det er ikke meget, man har set til Medina det forgangne år.

I marts 2018 blev den 36-årige popstjerne dømt for at have kørt bil i spiritus- og narkotikapåvirket tilstand. Den forseelse kostede hende en bøde på 43.500 kroner samt en frakendelse af kørekortet i tre og et halvt år

Forinden havde Medina, hvis borgerlige navn er Medina Danielle Oona Valbak, ændret sit navn til Frederikke Hansen. Siden er hun tilbage til sit 'gamle' navn - og har i øvrigt holdt nogenlunde lav profil i offentligheden.

Koncert på Smukfest i 2018. Foto: Per Lange

Indtil nu.

Medina dømt for narkokørsel

For nu stiller hun nemlig op i musikprogrammet 'Toppen af poppen'. Det skriver Her & Nu i deres nyeste nummer, der er på gaden i dag.

Til ugebladet forklarer hun, hvorfor hun har besluttet sig for at sige ja til programmet, hvor kendte, danske musikere fortolker hinandens hits.

- Der er en tid til alt, og jeg tror, jeg selv skulle igennem en helingsproces, hvad de danske medier angår og lære at stole på, at det ikke er alle, der vil mig ondt, og tiden er nu kommet til, at jeg tør dele mere af mig selv. Folk har ikke fået lov til at opleve mig, som jeg også er, når jeg bare er mig.

Efter narkodom: Nu skifter Medina navn igen-igen-igen

Udover Medina medvirker også Anders Blichfeldt fra Big Fat Snake, Cæcilie Norby, Teitur Lassen, Chief 1, Kwamie Liv og Carl Emil Petersen, der tidligere var en del af Ulige Numre.

Sangerinden mener ikke, at hun får de helt store udfordringer ved at deltage.

- Jeg er ikke et morgenmenneske, så det er nok den sværeste udfordring at skulle tidligt op hver dag i syv dage! Jeg har brug for en del søvn generelt, så det er på hovedet i seng efter samtlige aftenoptagelser, forklarer hun til Her & Nu.

Programmet bliver sendt på TV2 til efteråret.

Skal giftes

Og det er ikke den eneste gode nyhed for sangerinden. I sidste uge kom det nemlig frem, at Medina er blevet forlovet med sin ti år yngre kæreste, Malo Chapsal.

'Ja, det er rigtigt, at hun er blevet forlovet. Det er et stykke tid siden,' skrev Medinas manager, Thomas Børresen, i en sms til Ekstra Bladet.

Medina med kæresten til Zulu Awards i KB Hallen i marts. Foto: Mogens Flindt

Parret gjorde deres forhold officielt tilbage i juni sidste år, hvor de begyndte at lægge kærlige billeder af hinanden på Instagram. I oktober flyttede de sammen i Medinas villa i Charlottenlund.

Se også: Medina tilbage på job: Ikke et ord om cokeskandalen