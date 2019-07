Efter tv-comeback: Frygter hævn

Det var en glad Nicolai Basic, der i denne uge vendte tilbage i 'Paradise Hotel', efter han ellers tidligere var blevet udspillet og sendt hjem til Danmark.

Men produktionen mente, at han fortjente en ny chance.

- Det er mega fedt at være tilbage. Jeg er glad, jeg smiler. Det er en drøm, der går i opfyldelse endnu engang, sagde han strålende foran kameraet.

Men det var ikke alle, der var glade for at se ham tilbage på hotellet, selv om de gav udtryk for noget andet, da han pludselig stod i hotellets lobby.

Det indrømmede både Sarah Tiedt og Sami Hansen, da de besøgte Ekstra Bladets tv-studie.

- Det er sgu ikke så godt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er ikke så godt taktisk, for vi har jo spillet Nicolai ud, og som regel, når man kommer ind igen, så tænker man hævn, og det tror jeg også, at Nicolai han 100 procent gør, siger Sarah Tiedt, der i programmet fra første dag har stået i modsat gruppe af Nicolai.

Hun tilføjer.

- Personlighedsmæssigt havde jeg savnet Nicolai, han er en humørbombe og fucking grineren, den måde han danser på og sådan noget.

- Så en humørbombe du gerne havde været foruden?

- Ja, lige præcis. Han er grineren at have derinde, men ikke god at have derinde.

