Efter tv-exit: DR plager ombejlet vært

Kom nu …

Man kender det godt. Plageriet fortsætter, som om det ingen ende vil tage.

Tv-stationer trygler Sisse Fisker om at vende tilbage til skærmen, efter hun forlod for en håndfuld år siden.

Det er forgæves.

- Jeg har bestemt ikke fået kolde fødder.

- Jeg bliver også jævnligt spurgt, om jeg vil lave fjernsyn, men det har jeg ikke, siger den 42-årige vært.

Hårde dage

Fisker jagter sine drømme i Smilfonden, hvor hun hjælper børn, der er ramt af alvorlig sygdom.

- Det er dejligt at arbejde med Smilfonden.

- Der er også nogle sindssyg hårde dage, når man møder familier med meget syge børn.

- Men det giver jo bare en en stærk lyst til at gøre en forskel for dem, siger Sisse Fisker.

Ikke i tvivl

Sisse Fisker sagde sit job på DR op i 2015, men fortsatte efterfølgende som freelancer.

I sin tid på DR har hun blandt andet skabt ’Livets opskrift’ og ’Et glimt af Danmark’, ligesom hun i årevis var vært på ’Aftenshowet’.

Netop DR har også henvendt sig til Sisse Fisker.

- Det kan være, at jeg får lyst til at vende tilbage på et tidspunkt, men lige nu er jeg glad for det her - det er min passion.

- Jeg er ikke i tvivl, og så laver man jo det rigtige, siger hun.