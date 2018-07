Efter TV2-exit: Her er Claus Elmings nye værtsjob

Claus Elming er klar til at indtage en ny værtsrolle til efteråret. Den 49-årige tidligere 'Vild med dans'-vært skal nemlig styre slaget gang ved Miss Danmark i Cirkusbygningen 12. september.

Da han fik tilbuddet om at blive vært ved skønhedskonkurrencen, tøvede han ikke et sekund. Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg har kendt Lisa Lents i mange år, og hun har jo kørt Miss Danmark op igennem mange år, forklarer han om ophavskvinden til Miss Danmark, der tidligere har medvirket i 'Vild med dans'.

- Det er blevet et rigtig stort arrangement nu, og nu bliver det jo holdt i Cirkusbygningen, siger Claus Elming.

Tilbage i februar i år afslørede han, at det var slut med ham som vært på 'Vild med Dans' efter 12 sæsoner, men nu er han tilbage for første gang som vært på et større show.

Claus Elming var vært på 'Vild med Dans' i en lang årrække. Nu skal Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller være værter i den nye sæson. Foto: Mogens Flindt

Claus Elming indrømmer, at en særlig grund til, at han sagde ja til værtsjobbet - nemlig de mange flotte, kvindelige deltagere.

- Smukke kvinder har aldrig gjort mig noget. Jeg kan lide at være omkring dem, jeg kan godt lide at se på dem, og jeg kan godt lide at hygge sammen med dem, siger han med et glimt i øjet.

Kan godt lide smukke kvinder

Ifølge Elming kan det næsten komme til at overgå tjansen som vært på Danmarks store danseprogram.

- Jeg vil næsten sige, at det er bedre at være vært på Miss Danmark end på 'Vild med Dans', fordi halvdelen er mænd i 'Vild med Dans'. I Miss Danmark er der udelukkende smukke kvinder, konstaterer han med et grin.

Når det gælder fremtiden, har den tidligere TV2-vært mange projekter i støbeskeen. Elming vil dog ikke løfte sløret for meget for de fremtidige planer.

- Jeg har altid gang i et par forskellige ting, hvor jeg vælger at sige ja eller nej. Der er også noget tv under opsejling.

- Der er nogle idéer og samtaler i gang, som forhåbentlig kan udmønte sig til et eller andet - måske senere i år eller næste år. men mere kan jeg ikke sige nu, siger Elming.

Han har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at han ingen fast indkomst har, efter han stoppede på TV2.