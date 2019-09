Efter TV3-program: Ramt af frygtet sygdom

I aftenens afsnit af 'Mit Plastikmareridt' på TV3 blev seerne blandt andet præsenteret for Gitte, der efter et større vægttab havde fået reduceret sit overskydende maveskind. Desværre blev resultatet ikke, som hun havde håbet på, og hun fik i stedet, hvad hun selv beskrev som en 'numse på maven'.

Kirurgerne valgte at tilbyde Gitte en ny operation, så hun igen kunne hoppe i en bikini og tage på charterferie, som hun elsker højt.

- Jeg er yderst tilfreds i dag. Det er så flot lavet, og der har ingen komplikationer været eller noget, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Ramt af sygdom

Det er næsten to år siden, programmet blev optaget, og siden da har Gitte desværre haft en meget hård medfart.

- Jeg har jo været lidt uheldig efterfølgende, selvom det ikke har noget med operationen at gøre, siger hun.

- Det startede med et hoftebrud, som efter et halvt år endnu ikke var helet. Året efter ville de give mig en ny hofte, men mit lårben flækkede, da de satte den ind. Da jeg lige var kommet mig over det, falder jeg baglæns ned ad en trappe og brækker ryggen.

Som om det ikke skulle være nok, er Gitte efterfølgende blevet diagnosticeret med såkaldt osteoporose, bedre kendt som knogleskørhed.

Når man har knogleskørhed, har man større risiko for brud på knoglerne. Ifølge Patienthåndbogen rammer knogleskørhed cirka hver tredje kvinde og hver ottende mand.

For Gitte betyder sygdommen blandt andet, at hun ikke må løfte mere end fem kilo.

- Jeg har det ikke særlig godt i dag. Jeg er sygemeldt og får meget smertestillende, fortæller hun.

- Det er smadderærgerligt, fordi nu syntes jeg jo lige, mit liv var dejligt, og jeg var blevet tilfreds med det, jeg så i spejlet.

Ferien ødelagt

Hoftebruddet, der startede det hele, ramte Gitte på noget nær det værst tænkelige tidspunkt.

Efter sin vellykkede maveskindsoperation investerede hun nemlig i hele otte nye bikinier og en tur til Filippinerne, hvor de skulle indvies.

- Min bror bor dernede, og jeg plejer at besøge ham engang om året. Nu skulle jeg ned og vise, hvor flot jeg var blevet, fortæller Gitte.

- Så var vi ude og handle i et supermarked. Vi går ned ad nogle trapper, mens vi snakker, og så overser jeg de sidste to trin og falder.

Nu håber Gitte, at hun snart vil få det bedre, så hun kan komme på ferie igen - forhåbentlig uden komplikationer.

- Det er ikke sjovt, men jeg prøver at holde mig positiv og træne så meget, jeg kan, siger Gitte.