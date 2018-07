Efter ulykke: Dansktop-musiker blind på det ene øje

I et nyt interview fortæller Leo fra Sussi og Leo om, at han efter en ulykke er blevet blind på det ene øje

Det har ikke været en let tid for dansktop-duoen Sussi og Leo fra Nordjylland.

Først brækkede Leo hoften, derefter benet, da han faldt ned fra en stige, og slutteligt blev den kendte musiker ramt af nyresvigt, der gav ham en infektion i kroppen, der i dag har gjort ham blind på det ene øje. Det fortæller han til Se og Hør.

Alligevel tager de to musikere det med oprejst pande og kan sagtens lave sjov med, at Leo har mistet synet.

– Det giver nogle sjove episoder på scenen, for Leo kan ikke altid se mig på grund af den blinde vinkel. Så nogle gange får jeg et slag, men det gør ikke noget. Vi laver bare lidt sjov ud af det foran publikum, siger Sussi til ugebladet.

Leo ramt af nye komplikationer

I gang med koncerter

Parret er endnu en gang tilbage på landevejen og er klar til at give koncerter rundt om i landet.

De oplevede ellers noget af et dyk efter Leos sygdom, men det har ikke fået parret ned med nakken.

– Der er ikke noget ynk, siger Leo.

– Det bruger vi ikke her i huset, supplerer hans bedre halvdel.

Sussi og Leo har arbejdet hårdt på at blive klar til at spille for danskerne igen efter Leos mange ulykker. Foto: Morten Flarup

Til Ekstra Bladet fortæller Leo Nielsen, at det egentlig ikke er noget, han tænker særlig meget over.

- Ja, øjet er væk, men det generer mig egentlig ikke det store, fortæller han fra bilen, hvor duoen er på vej videre rundt til koncerter.

Han fortæller, at han ikke har haft de store problemer med, at det venstre øje nu ikke længere fungerer.

- Der har været noget med at bedømme afstand, når jeg har skullet hælde sodavand op, men det har jeg lært nu, siger han.

Selvfølgelig ville Leo helst ikke være blind, men nu får den gæve nordjyde det bedste ud af situationen.

Han fortæller, at det er lægens bud, at han er blevet blind oven på hans infektion, men der er ingen garantier.

- Men jeg har det, som jeg skal have det. Det er ikke noget, der betyder noget, siger han.

Nye tiltag til showet

Duoen har tidligere været i træningslejr for at blive klar til at komme tilbage på scenen og optræde.

Det fortalte de om til Ekstra Bladet, hvor de løftede sløret for, at der både kom nye kostumer, hatte og noget helt særligt.

- Vi har også fundet på en ny måde at bruge en røgmaskine på. Den står ikke bare på scenen. Røgen kommer nærmest ud af mig, fortalte Leo Nielsen.

De to garvede musikere fejrer i år 45 års jubilæum og har fyldt kalenderen godt op i sommeren, hvor de spiller rundt omkring i det danske land.

