Efter uplanlagt graviditet: - Nu danner vi par

Bubber bliver snart far for fjerde gang, når han og Signe Rossing byder en lille dreng velkommen i april. I en ny podcast forsøger han at forberede sig på den opgave, der venter ham ved at blive far i en sen alder

I november afslørede 55-årige Bubber over for Ekstra Bladet, at han skulle skilles fra sin kone, Christina Ibsen Meyer, som han på daværende tidspunkt havde været gift med i 29 år.

Samtidig kunne Bubber fortælle, at han ventede et barn med en ny kvinde, nemlig den 41-årige butiksejer Signe Rossing, som for 20 år siden passede Bubber og ekskonens børn.

Snart står Bubber derfor over for en ny virkelighed, når han bliver far til fire i en alder af 55 år, når hans lille søn melder sin ankomst i slutningen af april.

At blive far i en relativt sen alder er noget, Bubber har gjort sig rigtig mange tanker omkring de seneste måneder, og de tanker er nu blevet til podcasten 'Gammelfar', som torsdag havde premiere på Podimo.

I podcasten taler Bubber med en række eksperter, fagpersoner og andre kendte danskere, der er blevet fædre i en sen alder, for at ruste sig selv bedre til opgaven, han står over for.

Signe Rossing venter Bubbers fjerde barn. Foto: Rud Kofoed

Ikke planlagt

For selvom Bubber allerede er far til tre voksne børn og også bedstefar, så bliver det ifølge ham noget helt nyt at blive far i en alder af 55 år. At det skulle ske, havde han eller Signe Rossing nemlig langt fra planlagt.

- Det der med at være 'gammelfar'. Det er aldrig noget, jeg har ønsket. Tværtimod. Selvom jeg har været glad, når jeg har set de her mænd gå med barnevognen, hvor man har tænkt, er det en far eller bedstefar? Det har taget noget tid at vænne sig til, men jeg er klar, siger han i første afsnit af podcasten.

Det tog dog noget tid for ham at komme dertil.

- Jeg kan jo godt sidde her og prøve at skrive det om, file hjørner af, men helt ærligt, jeg tænkte: 'Det kommer ikke til at ske.' Men nu har vi taget beslutningen, så derfor er det faktisk noget, jeg ikke gider høre mig selv sige. Helt ærligt, siger han videre og fortæller, at forholdet til Signe Rossing ikke var et sidespring, men at de to mødte hinanden igen, efter han og ekskonen 'Ibsen' havde valgt at smide håndklædet i ringen.

Han uddyber over for Ekstra Bladet:

- Selvom jeg er far i forvejen, så er det her noget helt nyt, for der følger nogle helt andre bekymringer, når man er på den alder, jeg er nu. Kan jeg klare det? Hvor længe vil jeg være her med barnet?, siger han.

Hjælper meget

Ifølge Bubber har det at lave podcasten hjulpet ham rigtig meget til at blive mere bevidst om, hvad han kan forvente, når man som ham skal være far i en sen alder og dermed starte forfra med at være småbørnsfamilie.

- Det har været sundt for mig at sidde med de her mennesker intensivt. Jeg er blevet modnet, og jeg er blevet meget klogere på mange ting. For eksempel hvilke fordomme, man kan blive mødt med som gammel far. Det ville jeg ikke have været foruden, siger han.

At lave podcasten har ifølge Bubber både medført smil, grin og tårer.

- Jeg har haft alle følelser oppe at vende og været igennem hele paletten, siger han og fortsætter:

- Det gjorde for eksempel indtryk, da jeg talte med en psykolog om, at børnene kan være flove, når andre gør opmærksomme på, at man har en gammel far. Jeg ville virkelig blive ked af det, hvis mit barn var flovt over mig på den måde, og det ramte mig og sætter tanker i gang, siger Bubber.

Alligevel glæder Bubber mest af alt sig i dag til det nye kapitel i sit liv, som starter lige om lidt.

- Jeg er nået til en erkendelse af, at det her er et uforudset eventyr, som jeg glæder mig til. Det bliver fantastisk at blive far, og jeg vil gøre mig meget umage. Vi skal ud og spille fodbold, klatre i træer og hele molevitten. Måske bliver jeg lidt mere forpustet end andre fædre, men det tager vi med, og det vil jeg generelt gøre med de udfordringer, der kommer, siger han med et grin.

Han ser også frem til det nye kapitel, han og Signe Rossing nu står over for - sammen. Da Bubber og Signe Rossing fandt ud af, at de ventede et barn sammen, dannede de ikke par, men det har ændret sig nu.

- Signe og jeg kommer til at gøre det her sammen. Vi danner par, lever sammen og skal finde ud af alt det her sammen, og jeg vil gøre mit, for at det bliver fantastisk, siger han.