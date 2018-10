Efter utroskab: Dak tager ny fyr med til dans

Der er amoriner i luften til i 'Vild med dans' fredag aften.

Restaurantchefen Dak Wichangoen, der dansede med i 'Vild med dans' sidste år, dukkede op med sin nye kæreste, Anders Jensen, i studierne på Amager i København.

Det nyforelskede par stiftede bekendtskab sidste år til en af de mange våde efterfester, der finder sted efter hvert program. Den 28-årige Jensen er danselærer tilknyttet danser Mads Vads danseskole.

Parret var smilende og tog sig også tid til at tage den obligatoriske selfie sammen. Anders Jensen ville heller ikke afvise, at de flytter sammen i den nærmeste fremtid.

- Det kommer nok, sagde han fåmælt.

Dobbeltliv

I forbindelse med sin medvirken i programmet sidste år fortalte Dak Wichangoen ærligt, at hun til stadighed var tynget, efter hun havde fanget sin ekskæreste i en omfattende løgn måneder forinden.

Ifølge Dak Wichangoen havde eksen levet et dobbeltliv med en anden kæreste gennem en længere periode.

Før eller siden fandt Dak Wichangoen dog ekskærestens anden kæreste i sin og ekskærestens fælles lejlighed og blev således konfronteret med sandheden på brutal vis.

Dak Wichangoen fortæller om ekskærestens dobbeltliv og hvordan det påvirkede hende.

I dag, hvor Dak Wichaengoen mindes sin medvirken i programmet sidste år, priser hun sig lykkelig over, at hun sagde ja til at være med trods sine betænkeligheder.

Den hårdtarbejdende restaurantchef ved den asiatiske restaurant Kiin Kiin fortæller, at hun tærngte til en pause og over over-opslugt af jobbet op til sin medvirken.

- Jeg har fået så meget ud af at være med i programmet. Jeg er faktisk blevet en bedre chef af det, fordi jeg kom væk fra hverdagen og fik mulighed for at se mit arbejde i et nyt lys, siger Dak Wichangoen.