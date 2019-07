Efter utroskab: Dansk realitypar slår op

Alt syntes godt mellem 'Ex on the Beach'-parret Mikkel Søndergaard og Amanda Mogensen.

Parret blev kærester efter tv-programmet, men slog efterfølgende op, efter Mikkel havde været Amanda utro. Noget de begge bekræftede over for Ekstra Bladet.

Her fortalte de også, at afstanden mellem dem, Mikkel bor i Vejle og Amanda i København, havde været svær.

Det var dog ikke værre, end at de atter fandt sammen og blev 'gift' i Sunny Beach i slutningen af juni. Men nu er den atter gal mellem parret. På Instagram fortæller Mikkel, at de er færdige med hinanden.

- Amanda og jeg har slået op, det er grundet, at Amanda har været mig utro og har løjet om det i en måned, skriver han på det sociale medie og fortsætter.

- Vi må se, hvad fremtiden bringer.

Amanda fortryder

Hændelsesforløbet bekræftes af Amanda over for Ekstra Bladet. Hun fortæller, at hun har været Mikkel utro, og at hun fortryder det inderligt.

- Mikkel var mig utro, og jeg vidste ikke helt, om jeg skulle tilgive det. Det kunne godt være, at jeg elskede ham af hele mit hjerte og ville være sammen med ham, men for at være 100 procent sikker på at det var ham, jeg ville være sammen med, gik jeg ud og var sammen med en, siger Amanda Mogensen og fortsætter.

- Og der fandt jeg ud af, at jeg fortrød det og gerne ville være sammen med Mikkel.

Hun bekræfter Mikkels udlægning af, at hun holdt utroskaben hemmelig. Men da han begyndte at få beskeder fra folk, der sagde, at hun havde været ham utro, begyndte korthuset at gynge.

- Jeg var virkelig egoistisk, benægtede det og sagde, jeg aldrig kunne finde på at være ham utro. For det kunne jeg ikke. Mig og Mikkel var ikke sammen, da det skete. Vi havde aftalt, at vi ikke skulle være sammen med nogen, men vi var ikke kærester. Det var selvfølgelig forkert gjort af mig, siger Amanda Mogensen.

Amanda Mogensen og Mikkel Søndergaard ved premieren på 'Ex on the Beach' sæson to. Foto: Mogens Flindt

Pisse ked af det

Hun oplevede selv, at Mikkel var hende utro, men hun mener ikke, at det retfærdiggør hendes handlinger.

- Jeg er pisse ked af det, og det retfærdiggør overhovedet ikke, at jeg har været sammen med en anden. Utroskab er utroskab, og man skal ikke sammenligne, men det gør jeg alligevel lidt, og det er forkert af mig.

Mikkel Søndergaard skriver i sit opslag, at 'vi må se, hvad fremtiden bringer'. Amanda har da også tænkt sig at kæmpe for sin kærlighed.

- Mikkel vil stadig gerne have kontakt med mig, men han vil ikke være sammen med mig, og det prøver jeg at respektere. Jeg må ned på knæ og tigge og bede for, at det ikke er sådan, det skal være. Vi var begyndt at have det virkelig, virkelig fantastisk, og jeg var begyndt at stole på ham igen.

- Jeg vil kæmpe min røv ud af bukserne for ham, og det ender nok med, at selvom han sagde, at han ville flytte til København, så må jeg jo komme til Jylland en eller anden dag, hvis det er det, der skal til. Jeg kaster gerne alt, hvad jeg har i hænderne, slår hun fast.