Efter utroskab og brud: Realitypar er blevet 'gift'

Man skal stå mere end almindeligt tidligt op, hvis man skal holde styr på forholdet mellem 'Ex on the Beach'-parret Amanda Mogensen og Mikkel Søndergård.

Deres on/off-forhold har både budt på stormende forelskelse og utroskab, og det hele har kunnet følges nøje på de sociale medier.

Heldigvis for det unge realitypar, der mødtes under optagelserne til 'Ex on the Beach' og faldt for hinanden i den tropiske varme på Mauritius, går det lige nu rigtig godt mellem dem. Så godt at de har valgt at indgå ægteskab - Sunny Beach-style.

Det er Mikkel Søndergaard, der på sin lukkede profil på Instagram beretter om giftemålet.

'Amanda og jeg blev gift i Sunny Beach, for os var den en mulighed for at vise hinanden, at vi begge to er 100 procent enige om at vi skal være sammen. Et Sunny Beach ægteskab, er ikke det samme som at blive gift i Danmark, da ægteskabet kun gælder i Sunny Beach', skriver han blandt andet i opslaget, hvor han også kalder Amanda for 'pigen i mit liv'.

På Instagram bekræfter Amanda Mogensen, at alt er alt fryd og gammen igen mellem hende og Mikkel Søndergaard, der ellers har været hende utro flere gange.

Mikkel Søndergaard har blandt andet undskyldt sine dumheder ved at få lavet en kæreste-tatovering til Amanda.

