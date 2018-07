Efter utroskab og skilsmisse: Nu taler Lars von Triers ekskone ud

For knap tre år siden meddelte den verdenskendte filminstruktør Lars von Trier, at han og Bente - hustruen gennem 20 år - skulle skilles.

Få dage efter kom forklaringen på bruddet. Von Trier havde været Bente utro med den norske manuskriptkonsulent Jenle Hallund, der nu - ifølge von Trier - afslørede den udenomsægteskabelige affære i sin nøgleroman 'Mænd bærer min kiste'.

'Min kommentar er at bogen, for at føje spot til skade, med en modbydelig sadistisk fryd går efter at ydmyge min kone. Tarvelighederne fyger og jeg kan ikke tage afstand nok fra denne bog og dens forfatter,' skrev han i en pressemeddelse.

Lars von Trier med sin daværende hustru Bente til gallapremieren på 'Nymphomaniac'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Se også: Lars von Trier undskylder utroskab

Ville skilles med det samme

Bente, der siden har taget sit gamle efternavn Frøge, har aldrig kommenteret det dramatiske brud. Men nu bryder hun tavsheden og fortæller begivenhederne set fra sin side i det nyeste nummer af magasinet Psykologi.

Her fremgår det, at hun ikke havde nogen anelse om, at 62-årige Lars von Trier, som hun har tvillingedrenge på 20 år med, var hende utro.

- Det kom som et lyn fra en klar himmel, som man siger. Og så var det en affære, der havde stået på i flere år, og ikke bare et uheld fra en julefrokost. Da jeg hørte det, var jeg slet ikke i tvivl. Jeg ville skilles med det samme. Tillidsbruddet var for stort til, at vi kunne fortsætte. Løgnen var for stor, til at jeg kunne overskue den, fortæller hun i bladet, der udkom mandag.

Og det gjorde det kun endnu værre, at Bente Frøge udelukkende blev bekendt med utroskaben, fordi han optrådte i sin elskerindes bog som karakteren Geniet.

Da Frøge og von Trier mødte hinanden i 1994, var de begge gift. De gjorde dog kort proces.

Hun var hans datters klasselærer og efter at have talt sammen i et halvt års tid friede Lars von Trier og gav hende 48 timer til at beslutte sig. Hun sagde ja, og de blev begge skilt - til trods for at von Triers første ekskone, Cæcilia Holbek Trier, netop havde født parrets andet barn.

Se også: Utroskabs-forfatter: Alt handler ikke om dig, von Trier

- Pissetarveligt

Lars von Trier ville gerne redde deres ægteskab, men det var Bente Frøge slet ikke interesseret i. I stedet gjorde hun kort proces.

- Jeg bad Lars tage sine ting og skride ud af mit liv, fortæller hun.

Bente Frøge understreger, at hun ikke mener, at det er en forbrydelse at blive forelsket i en anden, når man er gift, men kalder det for 'pissetarveligt ikke at sige det og dermed give hinanden fri'.

Instruktøren endte med at flytte hjem til vennen og samarbejdspartneren Peter Aalbæk. Siden rykkede han dog tilbage i sit og Bentes hus i Brede nord for København, mens hun flyttede ind i en husbåd ejet af filmselskabet Zentropa.

Lars von Trier tog kraftigt afstand fra Jenle Hallunds roman 'Mænd bærer min kiste'. I dag danner de dog par. Her ses de til hans 60-års fødselsdag i 2016. Foto: Jakob Jørgensen

Trier: Ja, vi er kærester

I dag er hun kommet videre efter skilsmissen. Hun har fundet et nyt sted at bo og et nyt job og har det fint med at se eksmanden og hans nye kæreste Jenle Hallund, som han ellers tog så skarp afstand fra.

Parret blev inviteret sammen til børnenes fødselsdag, og Lars von Trier har endda fejret nytår med sin ekskone.

Bente Frøge oplyser til Ekstra Bladet, at hun ikke har yderligere kommentarer til bruddet, end det hun har fortalt i interviewet med Psykologi.

Refn: Lars von Trier ville bolle med min kone