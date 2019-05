Efter utroskab: Vil vinde ekskæresten tilbage med tatovering

Mikkel Søndergaard fra 'Ex on the Beach' tror ikke, han kommer til at fortryde tatoveringen

'Ex on the Beach'-deltageren Mikkel Søndergaard har foreviget sin kærlighed til Amanda Mogensen, der var med i samme serie.

Sødt lyder det, men det er lidt mere indviklet end som så. Deres forhold er nemlig sat på pause.

- Jeg har fået den lavet, fordi jeg gerne vil vise Amanda, at det er hende, jeg vil have, og at jeg har fortrudt mine valg, siger Mikkel Søndergaard til Ekstra Bladet.

Ifølge Amanda Mogensen har han været hende utro hele tre gange. Der er han dog uenig i, men erkender, at han har været hende utro to gange.

Mikkel og Amanda har valgt at sætte forholdet på pause. Foto: Mogens Flindt

Så selvom kærligheden mellem de to 'Ex on the Beach'-deltagere er stor, er forholdet lige nu itu.

- Vi er ikke sammen, og der skal ske rigtig, rigtig meget fra Mikkels side, hvis jeg skal sige okay, og han får en fjerde chance. Så vi er på pause, men slet ikke sammen overhovedet, sagde Amanda Mogensen, da hun gæstede Ekstra Bladets tv-studie.

Amanda er glad

Tatoveringen på sin ene finger af et 'A' og et hjerte fik han lavet lørdag, og han har lagt et billede ud af tatoveringen på sin Instagram-profil.

Amanda Mogensen har i længere tid haft en tatovering med Mikkel Søndergaards forbogstav og et hjerte. Privatfoto

Hans profil er dog privat, men Ekstra Bladet har fået lov til at bringe billedet.

Selvom Mikkel Søndergaard og Amanda Mogensen ikke er kærester, var hun alligevel med inde og se ham lide under nålen.

- Hun er glad for, at jeg fik den lavet. Selvom vi ikke ender sammen igen, fik jeg den lavet, fordi 'Ex on the Beach' bare ikke havde været det samme uden hende.

- Så selv hvis vi ikke ender sammen igen, så kommer jeg ikke til at fortryde den, siger Mikkel Søndergaard.

Sagt jobbet op

Men mest af alt handler hans valg om, at han gerne vil vise hende, at han gerne vil finde sammen igen.

- Men der skal nok lidt mere til. Derfor har jeg sagt mit arbejde på diskoteket op, og jeg har opsagt min lejlighed. Jeg prøver at være en god kæreste, siger han.

Lige nu bor han i Vejle, og hun bor på Amager. Hvor Mikkel Søndergaard ender med at flytte hen, ved han ikke endnu. Men det bliver i hvert fald væsentligt tættere på hende.

Kærligheden mellem Mikkel Søndergaard og Amanda Mogensen slog i den grad gnister, da de mødte hinanden i tv-programmet 'Ex on the Beach'. Men siden, de kom hjem, har den store afstand været en udfordring.