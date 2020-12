Efter vennens død: Nu taler Ulf

Hele Danmarks Ulf irriteres over, at journalister rubricerer den nu afdøde Klaus Pagh som playboy, for selvom Pagh måske selv nød betegnelsen, var han så meget mere end det.

Der var tidspunkter, hvor Klaus Pagh elskede at vise sig selv frem som playboy. Foto: Kristian Linnemann

- Han var en eminent igangsætter og en teatermand med blik for de fantastiske forestillinger. I dag er en forestilling en succes, hvis den kører i en måned. Da Klaus var teaterdirektør på ABC Teatret og på Aveny, kørte han fulde huse på en forestilling i et år. Jeg spillede f.eks. 'Charles' Tante' 308 gange, fortæller Ulf Pilgaard.

Han tilføjer, at Pagh, der blev 85 år, ganske simpelt vidste, hvad underholdning vil sige.

- Det viste han allerede, mens han var på elevskolen og satte H.C. Andersen-spillene op i Odense.

Ved sin 85-års fødselsdag fik Klaus Pagh blandt andet en flot læderjakke, som kunne minde ham selv og omgivelserne om, at han som ung blev kaldt Danmarks James Dean. Privatfoto

Den enorme succes gjorde, at Pagh tjente store penge, men som Ulf påpeger, så blev mange af dem brugt på at lave god underholdning til glæde for en masse mennesker.

- Men på et tidspunkt blev han træt af skuespillere og deres nykker, og så tog han til London og fandt noget andet at beskæftige sig med. 'Travheste er sgu nemmere at have med at gøre end skuespillere,' sagde han. Da jeg intet ved om travheste, kan jeg ikke vide, om det var sandt, griner Ulf.

Der er fem års forskel på Pilgaard og Pagh, og d'herrer har kendt hinanden siden de glade lystspil- og farce-dage på Frederiksberg.

- Jeg var forlover til hans og Sonja Oppenhagens bryllup ( i 1973, red.). Det var pragtfuldt og foregik under en turné, mindes Ulf.

Armbevægelserne var store på ABC Teatret, men Klaus Pagh havde noget at have dem i, for succesen var enorm. Foto: Svend Åge Mortensen/Ritzau Scanpix

Allerede i sine yngre år fik Klaus Pagh sukkersyge, og den mener Ulf Pilgaard ikke, at han altid passede lige godt.

- Han blev sgu syg. Det var synd. Og især som ældre blev han plaget. Så det var godt, at han havde Nancy. Hun holdt sammen på det hele og sørgede for, at det ikke gik helt galt. For ti år siden skulle jeg selv på Gentofte Sygehus for at have taget en blodprøve.

- Pludselig hører jeg en stemme sige: 'Nåhh. Man kan nok ikke hilse på sin gamle teaterdirektør?' Jeg vendte mig om og så en lille sammensunket, syg mand, og jeg blev da forskrækket over synet. Men allerede der havde han jo Nancy ved sin side, og gudskelov for det - ellers havde han nok ikke holdt ti år mere. Men stemmen og den sarkastiske humor havde han ikke mistet. Det er sådan, jeg vil huske ham: som en storslået teatermand med vid og humor.