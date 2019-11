Efter 'Vild med dans'-exit: Umut vender tilbage til skærmen

I 'Hell's Kitchen' har 14 amatørkokke sagt ja til at konkurrere i verdens vel nok mest krævende og udfordrende tv-restaurant, nemlig 'Hell's Kitchen'.

Deltagerne - der alle arbejder med mad og fødevarer på den ene eller den anden måde - har ingen idé om, hvad der venter dem, når dørene til restauranten går op, og spændte gæster sætter sig til bordene.

Deltagerne skal bo under samme tag i en nyindrettet lejlighed, hvor de skal sove side om side og dele oplevelsen med hinanden 24 timer i døgnet.

Hver eneste dag bliver de testet af stjernekokken Jakob Mielcke, og under hans regime skal de kokkerere sig igennem et benhårdt forløb i håbet om at vinde 'Hell's Kitchen' og et mentorforløb hos ham.

De er derfor alle sammen dygtige til at lave mad – men det er langt fra nok 'bare' at kunne lave mad for at sikre sig overlevelse.

Deltagerne skal også bevise over for Mielcke, at de besidder tre egenskaber: Personlighed, potentiale og lederskab. Hvis ikke de har de tre egenskaber, bliver mad-eventyret en kort fornøjelse, luder det fra TV3.