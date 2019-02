Efter vild uge: Vi er ikke så gode venner lige nu

Smykkedesigneren Mai Manniche er ikke en kvinde, der kryber langs gulvpanelerne.

På Facebook er hun altid god for en rask diskussion, og sidste uge var bestemt ingen undtagelse, da hun kommenterede værten Signe Moldes opførsel under 'P3 Guld'.

Her spurgte Molde angiveligt bandet Barselona, som de har et 'rigtigt arbejde' ved siden af deres musikkarriere.

'WTF! Er det ikke et 'rigtigt' arbejde at være musiker, at være smykkedesigner eller andet kreativt?,' skrev Mai Manniche i sit opslag.

Danseren Silas Holst blandede sig i diskussionen:

'Måske man også skulle lade være at blive forarget over alting? Man kan jo snart ikke åbne munden længere', skrev han til Manniches opslag, og så var fronterne trukket op.

Mai Manniche havde veninden Laura og hendes datter Isabel med til 'Lego filmen 2'. Foto: Jonas Olufson

Se også: Krig i kendisland: Mode-konge i angreb på kendt designer

Også designerens mor, lægen og forfatteren Vibeke Manniche, blandede sig i diskussionen, der bestemt ikke stoppede dér.

Både mor og datter har siden skrevet blogindlæg om emnet - blandt andet HER, og Silas Holst og Mai Manniche blev sågar inviteret til at deltage i radioprogrammet 'Shitstorm' på P1 for at diskutere sagen yderligere.

Her ønskede Holst imidlertid ikke at deltage - angiveligt fordi han ikke havde tid.

Silas Holst er heller ikke bleg for en god diskussion. Foto: Henning Hjorth

Da Ekstra Bladet mødte Manniche på den røde løber søndag eftermiddag, medgav hun da også, at sagen havde fyldt en del.

- Der sker mange ting, og det har været en lidt vild uge. Sådan er det nogle gange, forklarede hun.

- Der er kommet en stor diskussion ud af noget, der egentlig var totalt ligegyldigt, men sådan er det jo nogle gange, hvor man tænker: 'Hvad fanden var det lige, der skete?'

Silas Holst fik stjålet sin bil: Fire anholdt efter biljagt

De to kendisser har endnu ikke fået talt ud efter den ophedede debat.

- Nej, jeg tror ikke, vi er så gode venner lige nu. Det kan være, jeg kan finde ham senere, lød det fra Manniche, der dog måtte spejde forgæves efter Holst, der ikke deltog i premieren på 'Lego filmen 2'.

Til Ekstra Bladet skriver Holst, at han 'ikke har mere til den sag'.

Mai Manniche medvirker lige nu i programmet 'Beauty Bosserne', der bliver sendt på Kanal 4.

Se også: Tabubelagt sygdom: Derfor rører jeg ikke alkohol