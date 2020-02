Efter voldsom kritik: Ikke igen

302.000 følgere på Instagram og 197.000 på Youtube.

Så mange følger dagligt med i Julia Sofias gøren og laden. Og hun deler glædeligt ud. Sådan er det at være influencer. Der lever man af at dele op- og nedture med befolkningen.

I øjeblikket er der heftig debat om influenceres ansvar, når de blandt andet reklamerer for plastikkirurgi.

Sidste år var fokus på den 21-årige Julia Sofia, der i 2018 sprang ud som homoseksuel. Kort forinden havde youtuberen fået en rejse til Dubai foræret. Selve rejsen fik hendes følgere naturligvis et indblik i.

I 2019 blev hun kåret til årets LGBT-person til Rainbow Awards.

Efterfølgende fik hun kritik. For hvordan kunne man med hendes seksualitet rejse til og reklamere for et sted, hvor homoseksuelle får dødsstraf. En tur hun i dag har det blandet med.

- Jeg kan godt forstå kritikken og anerkender, at det måske ikke var så godt, fortalte hun Ekstra Bladets reporter til Zulu Awards 2020.

Hun understregede dog, at hun var på turen, før hun sprang ud.

Ikke igen

Hun har dog lært af turen og den medfølgende opmærksomhed. Dubai er i hvert fald ikke en destination, hun skal tilbage til.

Faktisk står hun lidt med samme problem nu. Fra hun var helt lille har hun været meget optaget af den russiske zar-familie.

- Mine forældre har lige inviteret mig til Rusland på min fødselsdag. Det er sådan en, jeg lige skal overveje, lyder det.

- På grund af vilkårene for homoseksuelle?

- Ja. Det er jo svært. Jeg har også været i Tanzania, hvor der vidst er dødsstraf til homoseksuelle og Malaysia, der også har meget strikse regler for homoseksuelle, siger hun.

Hun understreger, at hun selvfølgelig er blevet bevidst om, hvilke steder hun skal besøge, men vil heller ikke lade sig begrænse.

- Som en af mine følgere skrev i forbindelse med Dubai-turen, så er det jo også lidt en fuck-finger til dem, at jeg tager derned med min seksualitet.