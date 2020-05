Efter voldsom kritik: - Ikke mit problem

Fie Laursen tager nu for første gang bladet fra munden over for Ekstra Bladet og fortæller, hvorfor hun har valgt at reklamere for sugardating

23-årige Fie Laursen bragte sindene i kog hos sine influencer-kolleger og en lang række politikere, da hun torsdag i sidste uge igen valgte at reklamere for sugardating på sin Instagram-profil, hvor hun har tusindvis af unge følgere.

Det til trods for, at hun tilbage i marts undskyldte for det samme og understregede, at det aldrig ville ske igen.

I den nye reklame opfordrede Fie Laursen blandt andet sine følgere til at sælge deres brugte trusser og tjene penge ad den vej.

Sofie Linde, Anders Hemmingsen, Mascha Vang og Irina Olsen - som tilsammen har langt over to millioner følgere - var blandt den lange række af influencere, der efterfølgende tog klar afstand fra Fie Laursen, mens en række politikere gik ind i sagen og garanterede, at de ville gå til justitsministeren.

Ekstra Bladet har gentagne gange siden forsøgt at få en kommentar fra Fie Laursen, uden at hun er vendt tilbage på vores henvendelser. Mandag sendte hun dog et svar på sms.

Fie Laursen har ikke ønsket at stille op til yderligere interview, og det har derfor ikke været muligt for Ekstra Bladet at stille opfølgende spørgsmål til Fie Laursens skriftlige svar. Ekstra Bladet har dog har valgt at gengive det, så Fie Laursen får mulighed for at svare på den kritik, hun har modtaget de seneste dage.

Fie Laursen har mere end 300.000 følgere, hvoraf en stor del er under 18 år. Foto: Anthon Unger

'Deres problem'

I sms'en til Ekstra Bladet fortæller Fie Laursen, at hun godt forstår, at hendes valg om at reklamere for sugardating har delt vandene. Hun fortryder dog ikke, at hun har valgt at reklamere for den kontroversielle sag i første omgang.

'Jeg har respekt for, at folk har hver deres mening, til hvad man kan reklamere for, dog har jeg blot snakket om noget, der allerede er lovligt at gøre. At folk har et nedladende syn på sugardating, må være deres problem: Ikke mit. Vi lever i 2020, og jeg synes ikke, vi kvinder skal shames for, hvad vi gør, om det er med betaling for vores selskab eller vores kroppe!,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg har promoveret en side, hvor der er retningslinjer for at være 18+, i og med man skal have sit ID godkendt derinde. Med alt den snak, der har været om sugardating i DK - og så kommer der først en shitstorm, når jeg snakker om det? Folk har selv et valg, om de vil sugardate, det er ikke noget, jeg får folk til, det er et valg, man selv tager, og noget mange kvinder gør, men tydeligvis skal shames for. Det er NOT COOL, for folk at være dømmende og nedladende overfor den branche. Hvorfor er det ok at reklamere for filler, apps som TINDER, der også er dating? Hvor det også kan gå galt,' skriver hun blandt andet.

Red Barnet: - Det er meget bekymrende Ifølge Kuno Sørensen, som er psykolog og Red Barnets ekspert i området vold og seksuelle overgreb mod børn, er Fie Laursens adfærd på Instagram direkte bekymrende. - Det er meget bekymrende, fordi hun som influencer står som et forbillede og ideal for mange unge, og når hun på den måde positivt omtaler sugardating, kan det trække sårbare unge ud i sugardating, siger han til Ekstra Bladet. Selvom Kuno Sørensen ikke kender til undersøgelser, der direkte kortlægger effekten af et opslag på for eksempel Instagram hos unge følgere, mener han, at særligt Fie Laursens indflydelse på socialt udsatte unge er foruroligende. - Forhåbentlig er der mange af de unge følgere, der bare rynker på næsen og tænker, at det ikke er noget for dem, men vi har en bekymring, fordi hun har en høj status hos mange og især hos socialt udsatte og sårbare unge, siger han. Og fænomenet sugardating er også i sig selv ifølge Kuno Sørensen ganske alvorligt og problematisk. - Man stiller sig selv og sin krop til rådighed mod oplevelser og penge, og det ligger så tæt op ad prostitution, at vi er rigtig bekymrede for, at det kan lede sårbare unge ud i reel prostitution. - I starten er det spændende og interessant, men man finder ud af i længden, at man bare er en vare, som bliver købt for penge, og det er en oplevelse, der går hårdt ud over selvtilliden, siger han.

Utrolig knust

I sms'en fortæller Fie Laursen, at hun den seneste tid har modtaget megen kritik på sine sociale medier i kølvandet på reklamerne.

'Jeg modtager dagligt dødstrusler, kæmper mig pt. igennem angstanfald og er utrolig knust over de voldsomme ting, folk skriver. Folk vil diskutere om MIN adfærd på nettet, men hvorfor ikke kigge lidt indad på dem selv? Den adfærd, de kommer med, af trusler, svinere, chikane,' skriver hun videre.

Ekstra Bladet var forleden i kontakt med flere politikere, der udtrykte bekymring over Fie Laursens reklame for sugardating. Flere svarede her, at de nu ville se på reglerne for markedsføring.

Ministeren skal på banen Peter Skaarup (DF): - Vi rejser sagen for justitsministeren - Vi tænker, at vi helt klart skal se nærmere på, hvordan vi kan indrette loven i forhold til det. Markedsføringsloven kan man jo passende kigge på her. Vi finder det meget betænkeligt, at man som influencer reklamerer for - og sådan set hvidvasker - sådan en særlig niche indenfor prostitution, som det her sugardating er. - Jeg er helt enig med de andre bloggere i, at det kan være med til at legitimere sugardating. Man kan ikke udelukke, at hun selv kan styre det, selv om jeg har min tvivl, men der er jo mange andre, der bestemt ikke kan og derfor bliver ledt ud i nogle forfærdelige ting - selvom de måske ikke lige tænker over det i situationen, fordi det handler om mange penge. - Derfor synes jeg, at vi skal se på, om man ikke kan gøre det strafbart at lokke børn og unge under 18 år ud i den slags. Så vi rejser sagen over for justitsministeren med henblik på at få skærpet reglerne på området, siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, som påpeger, at selvom Fie Laursen skriver, at det er henvendt til følgerne over 18 år, så er en lang række af hendes følgere yngre end det. Foto: Jens Dresling Jens Joel (S): - Vi har en ekstra forpligtelse - Jeg deler den bekymring, som nogle af influencerne rejser på baggrund af de her forskellige sager. Jeg synes, det vil være klogt at gå ind i en diskussion af regulering eller eventuelt guidelines for at prøve at få en fælles samtale om, hvad der egentlig er ret og rimeligt på nettet - for det fylder mere og mere. - Det er klart, at det fylder meget for mange mennesker, og jeg synes, vi har en ekstra forpligtelse, fordi en stor del af modtagerne og målgruppen for influencere er børn og unge. Derfor synes jeg faktisk, det er klogt at begynde at kigge på, hvad man kan gøre, siger Socialdemokratiets børne- og undervisningsordfører, Jens Joel. Han kan dog endnu ikke give et præcist svar på, hvad der er go og no go at reklamere for. - Der er mange nuancer i det her, og derfor synes jeg også, at det er dejligt, at der i branchen nu ser ud til at være en forståelse for, at det kunne være klogt at regulere her. Det er bedst, hvis man kan gøre det i en dialog med dem, som det faktisk handler om, og det her viser jo, at der også er en interesse for at få nogle spilleregler, siger han. Foto: Jens Dresling Brigitte Klintskov Jerkel (K): - Det er moralsk forkasteligt - Først og fremmest synes jeg helt klart, at vi skal stramme op på reglerne i forhold til hjemmesider med sugardating, så vi sikrer, at dem, som går ind og deltager i det der, rent faktisk er over 18 år. Som det er lige nu, er der ikke noget sted, hvor det verificeres, og det er et stort problem, synes jeg. - Personligt synes jeg, at det er moralsk forkasteligt. Når man reklamerer for sugardating, er det jo at sidestille med seksuelle ydelser. Og det, som Fie Laursen gør, henvender sig til unge mennesker, så der er stor risiko for at få fat i nogle sårbare unge, som så bliver ført videre ud i hardcore prostitution. - Jeg er åben for at tage en drøftelse omkring, hvordan reglerne ser ud i dag, og om de er hensigtsmæssige. For jeg synes, det er dybt bekymrende, at de henvender sig til så unge mennesker. Selvom Fie Laursen siger, at det henvendt folk over 18, har hun bare så mange unge følgere, siger Det Konservative Folkepartis børne- og familieordfører, Brigitte Klintskov Jerkel. Foto: Finn Frandsen Theresa Berg Andersen (SF): - Vi skal have ministeren på banen - Det, der kan gøre mig mest harm, er, at hun har en enorm berøringsflade af unge mennesker, og mange af de unge mennesker er under 18 år, siger SF's erhvervs-, børne og dyrevelfærdsordfører, Theresa Berg Andersen. - Jeg har selv to piger under 18, og jeg spurgte dem, om de havde set det her. Det havde de og sagde: 'Hun har også sagt, at hun har lavet en profil, hvor hun er sober på, og en hvor hun ikke er'. Jeg blev nødt til at spørge, om de så ikke blev nysgerrige på, hvad der så skete på den profil, hvor hun ikke er sober - og jo, den havde de da også været inde at kigge på. Så vi skal simpelthen have styr på den lovgivning nu. I januar stillede hun et spørgsmål til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke omkring markedsføring af blandt andet plastikkirurgi målrettet unge mennesker på sociale medier og regeringens holdning til at indføre en model i Danmark, som man har i Norge, hvor det ikke er tilladt. Dengang satte regeringen gang i en undersøgelse af, hvorvidt reglerne var tilstrækkelige, men siden har coronavirussen taget en masse fokus fra andre emner - blandt andet dette. Nu er man dog nødt til at gøre noget, mener Theresa Berg Andersen. - I Norge sidder der et fagudvalg, og så snart folk føler sig stødt af det, der foregår hos vores influencere, så har man mulighed for at bringe det ind. Jeg kunne godt tænke mig, at vi begynder at kigge den vej i Danmark, hvis der ikke er andre måder eller veje at gå. Og der skal vi have ministeren på banen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Også en lang række kendte tog afstand fra Fie Laursens reklame. Læs mere om det herunder:

Se også: Kendte raser mod Fie Laursen