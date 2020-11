Efter voldsom kritik: Jodel lukker ned for sladder

Jodel har længe været under stor kritik.

På det sociale medie er det muligt at være helt anonym, når man skriver beskeder i appen, og det har fået en lang række personer til at lange ud efter Jodel.

Flere danske - og internationale - kendisser har nemlig oplevet at få spredt falske rygter om sig i appen, hvor personen bag skærmen altså uden at give sig til kende kan skrive hvad som helst.

Blandt andre kunne modellen Philine Roepstorff for nylig fortælle i Dplay-programmet 'Bendtner & Philine', hvad hun var blevet udsat for.

- Det er decideret løgne. Noget af det kan jeg godt se, men det meste er løgn, sagde hun i programmet.

Men det er slut nu. Det meddeler Jodel mandag aften i appen.

'Vi har besluttet at lukke alle kanaler, der bliver betegnet som sladder efter lange konsultationer med brugere og bruger, influencere, reserachere og journalister,' lyder beskeden, når man åbner appen.

I indlægget forklarer Jodel, at deres retningslinjer og muligheden for at anmelde kommentarer ikke har været nok, men at intentionerne bag kanalerne aldrig har været dårlige.

'Desuden ønsker vi ikke, at Jodel bliver sat i forbindelse med sladder, da det kun er en mindre del af Jodels indhold. Jodel er fuld af vidunderligt, lokalt indhold uden for de kanaler,' skriver Jodel.

Det har krævet mange samtaler og overvejelser for Jodel, inden beslutningen blev taget.

'Vi afviser ikke argumenterne FOR kanalerne - at det giver et forum, der kan kontrollere influencerne, og giver brugerne mulighed for at dele deres oplevelser. Der var simpelthen bare for mange argumenter MOD,' lyder det.

Jodel sender desuden en opfordring til dem, der overvejer at forlade appen efter beslutningen om at lukke ned for kanalerne. Her lyder der, at man tilbyder meget andet - og giver brugerne mulighed for at skabe en mere positiv omtale af berømthederne.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jodel.