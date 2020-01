Efter voldsom ulykke: - Jeg har ændret mig

I foråret 2018 trådte skuespilleren Jakob Oftebro ind på settet til serien 'Hamilton' for at indtage rollen som en ung version af den populære svenske agent, der i mere end 40 år har haft ikonisk status både i bøger og på film.

En drømmerolle for Oftebro, hvis pas godt nok siger nordmand, men hvis hjerte siger dansker.

De seneste år har han medvirket i store produktioner som 'Gidseltagningen', 'Kriger' og 'Rig 45'.

Men på settet til 'Hamilton' gik det grueligt galt. En ulykke med en molotovcocktail betød, at Jakob Oftebro blev slemt forbrændt i ansigtet og optagelserne blev øjeblikkeligt standset.

Der gik et helt år, før skuespilleren påbegyndte optagelserne igen, og da han gjorde, var det med et noget anderledes syn på rollen som agent Hamilton.

- Da ulykken skete, var vi af forskellige årsager nødt til at optage det hele igen fra begyndelsen, så vi startede forfra. Og da vi så gik i gang igen, kunne jeg mærke, at jeg havde ændret mig, fortæller han.

Se også: Slemt forbrændt under filmoptagelser: Har tilgivet

Derfor havde han en anden tilgang til rollen som agent.

- Der var sket nogle ting i mellemtiden, som jeg gerne ville prøve at få ind i karakteren Hamilton, så han ikke kun var en maskine, men at jeg også fik mennesket med, og man kunne mærke ham, forklarer skuespilleren.

- I udgangspunktet er det måske en meget stereotyp karakter, en klassisk actionhelt. Men her var alligevel en mulighed for at give ham nogle flere nuancer og flere menneskelige træk og lov til at være sjov og grine ind i mellem. Han er jo ikke bare soldat, det er der ingen, der er, siger Jakob Oftebro.

Faderskab satte tanker i gang

Det er ikke bare ulykken, der har ændret Jakob Oftebro.

For mens skuespilleren gik der hjemme og helede, blev hans kæreste, Hannah Foldøy, gravid. I februar i år fødte hun en lille pige, og dermed kan Jakob Oftebro nu kalde sig far.

Efter Hamilton-optagelserne gik han på barsel, og han synes, det er et privilegie at kunne gå derhjemme nogle måneder og være helt tæt med sin datter.

Se også: Afslører stor nyhed efter alvorlig ulykke

Men han mærker også, at faderskabet har sat en masse tanker i gang om kønsroller og ligestilling, og ikke mindst hvordan han selv agerer, når han ikke er foran kameraet.

- For mig har dét at være en rigtig mand aldrig været ensbetydende med stort skæg og at gå rundt og være et røvhul og komme hjem og sidde i sofaen med hånden stukket ned i bukserne. Det er ikke det, det handler om.

- Jeg synes, det er maskulint at kunne løse en konflikt, uanset om det handler om bleer og modermælkserstatning derhjemme eller om pistoler og landegrænser, siger han.

Derfor tog skuespilleren det på sig at prøve at lirke på nogle af forestillingerne om den klassiske actionhelt.

- Hvis man skulle gøre, som det er meget oppe i tiden, kunne man gøre to ting. Man kunne enten lade en kvinde spille rollen som Hamilton, eller man kunne prøve at gøre ham til den mand, han er skrevet som i bøgerne, og så arbejde med hvordan en agerende, moderne, maskulin mand er i dag, siger Jakob Oftebro.

Se også: Tv-kendis ramt af ufattelig tragedie: - Det er slet ikke gået op for os

Han kan mærke, at hans datter har betydet, at han er mere optaget af, hvad det er for nogle kønsroller og fordomme, der hersker i samfundet.

- Jeg tænker meget mere over det, og det vil jeg jo fortsætte med at gøre, mens hun vokser op. Når man bliver forælder, bliver man langt mere ansvarsfuld og tænker mindre på 'mig, mig, mig', og mere på hvordan samfundet fungerer, og hvordan vi kan ændre det, siger Jakob Oftebro.

Selv har han med egne ord gjort karriere i at tale om følelser som skuespiller, men det er ikke nemt for alle. Det handler også om de forbilleder, vi vokser op med, mener han.

Akneproblemer og porno

Og her har han måske chancen for at rykke på noget i kraft af sit fag.

- Drenge har også brug for at se nogle, der tør at tale om deres problemer og følelser, siger Jakob Oftebro, der ville ønske, at en serie som den norske 'Skam' havde eksisteret, da han var yngre.

- Jeg ville da gerne have kunnet spejlet mig i nogen som teenager, der havde problemer med akne og for tidlig sædafgang og som så porno og bare var helt almindelige fyre med helt almindelige teenageproblemer, siger Jakob Oftebro.

Hans egne forbilleder dengang - skuespillere som Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone - gav med deres svulmende muskler og macho-attitude grobund for komplekser.

- Men dengang kunne Kim Bodnia trods alt godt stadig være sexet, selv om han havde en lille smule hår på ryggen og en lille mave. Det mandebillede findes slet ikke længere, siger Jakob Oftebro.

Se også: Maria Lucia afslører stor hemmelighed

Han er dog ikke i tvivl om, at en figur som Hamilton har sin berettigelse både som underholdning og i det virkelige liv, hvor vi har brug for nogen til at beskytte os.

- Vi lever i en tid med klimakrise og terrorangreb og nye trusler hele tiden. Hvis vi bevægede os mod en større forståelse for hinanden og våbennedrustning og en saglig klimadebat, kunne det være, det var anderledes, men tendensen er, at vi lukker os mere om os selv, vi lukker grænserne og sætter hegn om vores velfærd og danske værdier.

- Vi bliver bange og mere påpasselige, og vi ser jo desværre situationer som med Krudttønden og med Breivik, og derfor ville det være naivt af os at tro, at vi ikke har brug for kvinder og mænd til at beskytte os. Vi lever desværre i en verden, hvor flere og flere tager loven i egen hånd, fordi de på nettet og via sociale medier kun ser det verdensbillede, de selv tror på, siger skuespilleren.

'Hamilton' har premiere den 1. januar 2020 på C More.