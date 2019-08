Efter zoo-ydmygelse: Danske stjerner i rørende hyldest

12-årige Silas fik sig en oplevelse, han sent glemmer, under dette års Grøn i Næstved

Hånlige grin, fingre, der pegede, og børn, der fniste og lavede bræklyde var bare nogle af de ydmygende handlinger, som Silas Roest blev udsat for, da han tilbage i maj var en tur i København Zoo.

12-årige Silas lider af den sjældne sygdom Crouzons syndrom, der er arvelig og medfører misdannelser i kraniet og ansigtet, og i Københavns Zoo oplevede han som konsekvens heraf gentagne gange, at andre børn sagde grimme ting og lavede grimme hentydninger og gestikulationer til ham.

Det fik Silas' mor, Malene Ramsing Roest, op i det røde felt, og efterfølgende fortalte hun om den ubehagelige oplevelse til Ekstra Bladet og andre medier. Fortællingen om Silas blev delt vidt og bredt på de sociale medier, hvor Silas blev hyldet og havnede i en vaskeægte 'lovestorm'.

Historien om 12-årige Silas er heller ikke gået ubemærket hen for en række kendte danskere.

En gruppe musikere besluttede sig derfor for at overraske ham til Grøn i Næstved i sidste uge. Her sørgede sangeren Jon Nørgaard, der er kendt fra musikprogrammet 'Popstars', for, at Silas fik en helt særlig oplevelse.

Silas har gennem sit 12 år lange liv gennemgået intet mindre end 30 operationer. Privatfoto

På Instagram har Jon Nørgaard delt et billede fra Grøn, hvor han fortæller, at han sørgede for, at Silas kom backstage og mødte sit store idol Kato.

'Som mange andre læste jeg historien om Silas’ oplevelse i zoologisk have fortalt af hans mor, her på Facebook. Det gjorde ondt. Vi tænkte at han fortjente en ny mulighed for at se nogle lidt andre giraffer - og inviterede ham og hans far backstage på Grøn Koncert, i Næstved', skriver Jon Nørgaard blandt andet i opslaget og fortsætter:

'Det handler ikke om likes. Det handler om, at vi i det her job indimellem har mulighed for at give en ekstraordinær oplevelse til et menneske, som trænger til den. Det her smil er det hele værd', skriver han videre.

'Klasse'

Under billedet vælter det ind med kommentarer fra danskere, der hylder Jon Nørgaard og Kato for at give Silas en oplevelse for livet.

'Det er fandeme definitionen af klasse', skriver en mand.

'Hvor er det stærkt Jon. Det handler nemlig lige præcis om at give mennesker en god oplevelse. Det gælder både for kunderne og ikke mindst hos vores medarbejdere. Jeg ved, du praktiserer begge dele på et højt niveau - og her endnu et eksempel på det', skriver en anden.

Til Ekstra Bladet fortæller Silas' mor, Malene Ramsing Roest, at Silas havde en fantastisk oplevelse til Grøn i Næstved.

'Det var min mand, der var med Silas (på Grøn, red.). Men de havde en helt igennem fantastisk dag, og Silas var mega-stolt over at møde Kato og være VIP for en dag', skriver hun til Ekstra Bladet i en besked.

Da familien lige nu er frivillige på Frederikssund Festival, har de ikke haft tid til at stille op til et længere interview.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jon Nørgaard i forbindelse med den fine gestus, men uden held.