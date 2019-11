Efterlyst rapper håner politiet på Instagram

Tirsdag udsendte Syd- og Sønderjyllands Politi en efterlysning af Sharmarke Omar Ali, der mistænkes for at have begået et knivstikkeri i Esbjerg i oktober.

Den 24-årige mand er identisk med rapperen Jamaika, der har somaliske rødder og er opvokset i Finlandsparken i Vejle.

Med en efterlysning hængende over hovedet ville mange nok enten melde sig selv eller forsøge at skjule sig bedst muligt, men ikke Jamaika, der her til morgen har opdateret sin officielle Instagram-konto.

Politiet efterlyser rapper efter knivstikkeri: Kan være farlig

Her har han både lagt et billede op, hvor han smilende kan fortælle, at en EP er færdig. Ligesom han har delt en Instagram-story med emojis, der viser to fuck-fingre og en betjent.

Se det her.

Det vides ikke, hvornår billedet, han har lagt op, er taget. Kun at det er lagt op i dag.

Politiet har udsendt dette foto i forbindelse med efterlysningen. Politifoto

Denne hån til politiet er ikke noget, som Syd- og Sønderjyllands Politi ønsker at bidrage til. Det fortæller pressekontakt Helle Lundberg.

- Vi kommenterer ikke på en igangværende efterforskning, lyder det.

I ønsker heller ikke at kommentere på, at en person, I har efterlyst, sidder og opdaterer sine sociale medier?

- Nej

Er der noget nyt i sagen vedrørende Sharmarke Omar Ali?

- Ikke så vidt jeg er orienteret.

Jamaika er særligt kendt for hittet 'Blodskudt', der er streamet mere end 12 millioner gange på Spotify.

