Eftertragtet ungkarl: Damerne bliver et fuldtidsjob

Simon Iversen fra 'For lækker til love' mener selv, at han er så eftertragtet, at det bliver et fuldtidsjob at følge med

Mange vil nok huske den muntre Simon Iversen for sin optræden i 'Hård udenpå'.

Men nu har han skiftet DR3 ud med Viafree, hvor han er ny deltager i 'For lækker til love', og det er et program, der passer den hårdtpumpede Simon godt.

Han hævder nemlig at være utroligt populær hos det modsatte køn, og i programmet konstaterer han tørt, at 'der er så mange piger, der vil have mig, at det er et fuldtidsjob at afvise dem'.

Han griner, da Ekstra Bladet konfronterer ham med den vilde udmelding.

- Det er en hentydning til, at jeg skal besvare alle de beskeder, jeg får, og alle de piger, der vil have kontakt. Det er oftest tilfældige, der skriver til mig på sociale medier, men der er rigtig mange piger, der kontakter mig. I perioder mødtes jeg med mange af dem, siger han.

Simon Iversen indrømmer, at han også selv har gjort brug af de sociale medier den anden vej rundt.

- Jeg har også brugt Facebook og sendt venneanmodninger til alle de flotte piger, jeg så derinde. Hvis nogle af dem svarede, så var den allerede åben der. På den måde har jeg mødt ret mange, siger han.

Kort efter brud: Scorer dansk reality-babe

Svært at få kemi

Ifølge den nye 'For lækker til love'-deltager er det noget helt andet at date på tv end i den virkelige verden.

- For det første må du ikke tale med daten, når ikke kameraet ruller, så man bliver lidt distanceret, og det gør det svært at få en kemi. Men det er også sjovt, fordi det er en helt anderledes situation end på normale dates, forklarer han.

Efter utroskab: Sådan er vores forhold i dag

Hvis han skal skifte sin singlestatus ud med en hængelås og status af 'optaget', så kræver det dog, at hans date ikke er jaloux. Han er nemlig stripper.

- Jeg stripper hver weekend og lever stort set af det. Jeg smider alt, når jeg stripper, forklarer han.

Simon Iversen er stripper hver weekend, og så drømmer han om at finde en seriøs kæreste. Foto: Olivia Loftlund

En masse tilbud

Erhvervet som stripper er noget, der har givet problemer tidligere.

- Det er meget blandet, hvordan piger, jeg dater, taget det. Nogle er nervøse, fordi jeg kommer ud blandt en masse fulde piger hver weekend og får en masse tilbud, men det er ikke rigtig et problem, for jeg er på arbejde og ikke ude for at score. Jeg tænker ikke rigtig over det. Jeg laver bare mit show og gør folk glade, inden jeg skal videre, siger han.

Simon Iversen understreger dog, at han søger noget fast.

- Jeg søger noget seriøst. Jeg søger en pige, der er meget jordnær, og som kan acceptere mig for den person, jeg er. For jeg fylder rigtig meget, siger han.

Simon Iversen og resten af deltagerne i ’For lækker til love’ kan opleves på Viafree.