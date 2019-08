Eks-minister er blevet operachef

Helge Sander ligger ikke på den lade side.

Den tidligere journalist, minister, borgmester, fodbolddirektør og Carlsberg-konsulent forsøgte sidste år uden held at få et Formel 1-løb til København, og nu har han kastet sit blik på en af de mere klassiske kunstformer.

Han er blevet formand for foreningen bag den igangværende 'Herning Opera Festival', hvor opera-entusiaster i det jyske hele weekenden kan opleve alt fra Opera-bingo med Hilda og Keld Heick til strøgkoncert med Herning Kirkes Drengekor.

- Jeg vil gerne give folk en smagsprøve på, hvad opera er, fortæller Helge Sander.

Inspirationen kommer fra 'Copenhagen Opera Festival', der netop har fejret 10-års-jubilæum.

- Det er ikke fordi, jeg er en stor opera-'freak', jeg har kastet mig over projektet. Det, som tænder mig, er det her med at få ting til at lykkes, siger Helge Sander.

- Event-genet er tændt i mig, og det er også det, der har gjort, at jeg gennem årene har lavet mange og vidt forskellige ting.

Helge Sander har også godt nyt til folk, der foretrækker fart over feltet frem for sopraner og tenorer. Drømmen om Formel 1 i København er nemlig ikke helt død.

- Det mislykkedes desværre i første omgang, men jeg har ikke opgivet endnu, lover han.