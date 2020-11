Eks-ministerens 'hemmelighed': Vild med boligindretning

Efter at have vist sit hjem frem på tv, beder danskerne Ole Birk Olesen om indretningstips

Kender du typen, der er vild med at se boligprogrammer?

Sådan en er Ole BIrk Olesen, medlem af Folketinget for Liberal Alliance og tidligere (i perioden2016-2019, red.) transport-, bygnings- og boligminister.

Eksperterne Flemming Møldrup og Anne Glad var sammen med Mads Steffensen på besøg i Ole Birk Olesens herskabslejlighed i København. Foto: Conny Kaalund O'Carroll/DR

3. november kunne seerne af DR's 'Kender du typen' opleve netop hans og hustruen, Sif Meinckes , store og farverige hjem, og siden er det strømmet ind med henvendelser til den boligglade politiker.

- Folk skriver, at vi har et smukt hjem. Jeg er også blevet spurt til råds om, hvor man finder gulve som vores sildebensparket. Mange spørger også om farrvekoder, fordi de åbenbart er imponerede af vores farverige vægge. Jeg ,kan svare på spørgsmål om gulvet. Det med farverne er Sifs afdeling, siger Ole Birk Olesen.

Ole Birk Olesen og hans kone, Sif Meincke, er begge meget optaget af boligindretning. Foto: Olivia Loftlund

- Skulle du overtales for at være med i programmet?

- Overhovedet ikke. Sif og jeg har altid set det. Vi går meget op i indretning og elsker at få inspiration, siger han.

Og det er ikke kun på tv og blandt familie og venner, at den 47-årige politikker henter inspiration.

- Jeg betragter også gulve og vægge på Christiansborg - det er et meget inspirerende sted, siger han og fortsætter:

- For mig er det vigtigt, at der er smukt omkring mig, når jeg er hjemme. Så føler jeg mig heldig med livet. Det lidt ligesom, når folk sidder over en god frokost og siger, 'hvad har vi dog gjort for at have det så godt?'. Sådan har jeg det med mit hjem.