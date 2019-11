Eks-rocker: Derfor afslog jeg betjent

Som 16-årig blev Martin Celosse-Andersen en del af rockermiljøet. Med sine egne ord var det dårlig opvækst og manglende forbilleder, der trak ham den vej. For første gang i hans liv oplevede han, at en voksen mand tog sig af ham og var hans forbillede.

Det blev startskuddet til 12 år i rockermiljøet, inden han i 2013 besluttede, at det var tid til at lægge sit liv om. Ønsket om at være far og være en god rollemodel gjorde, at han besluttede sig for at forlade rockermiljøet.

Efterfølgende indgik han i politiets nationale exitprogram, der først sendte ham forbi et psykiatrisk fængsel i Nykøbing Sjælland. Da han blev løsladt, ville politiet straks have informationer ud af ham.

- Da jeg bliver løsladt og rammer parkeringspladsen, får jeg en besked (fra en politibetjent, red.), hvor der står, 'nå, hvad har du til mig?', fortæller Martin, da han besøger Ekstra Bladets tv-studie.

Gennem sin kaotiske opvækst har Martin Celosse-Andersen oplevet en del. På billedet ses han sammen med den stedfar, der skød sig for øjnene af ham. Foto: Privat

Men han valgte ikke at dele sine tidlige erfaringer med betjenten.

- Den bedste start på min nye tilværelse ville ikke være, at gøre mig selv til stikker og få folk dømt på stribe i miljøet, siger han.

Han har dog forståelse for, at politibetjenten tog fat i ham efter løsladelsen. Han passede sit arbejde, som Martin formulerer det.

Et spørgsmål om sikkerhed

Efter 12 år i miljøet - nogle af dem som højtstående medlem - har han med egne ord en vis forståelse for, hvad der ville provokere folk.

- Jeg gør, hvad jeg kan, for ikke bevidst at træde folk over tæerne. Der er nogen, der falder i og fortæller alt, der kan være spændende, ræsonnerer han og erkender, at valget bestemt også er taget med øje for egen sikkerhed.

I klippet fortæller Martin Celosse-Andersen om et mordforsøg med en bilbombe på ham i 2014. En episode ingen har taget ansvar for. Producer: Lasse Brøndal

Det er derfor, han tager sine forholdsregler, når han snakker med pressen, til foredrag og generelt om sin fortid.

- Der er jeg altid opmærksom på ikke at nævne gruppering ved navn og ikke at fortælle, hvem der var en del af det. Altså jeg holder alting til mig selv. Det, tænker jeg nok, er grunden til, man ikke er interesseret i, hvad jeg render og laver.

- Hvad ville der ske, hvis du snakkede om, hvilke grupperinger du tilhørte, og hvad I lavede?

- Jeg skal ikke kunne sige det.

- Det ville formentligt ikke ende godt, hører man dig lidt sige.

- Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Hvis jeg gjorde, ville det være en tilkendegivelse af, at jeg ved, hvordan folk i det miljø tænker.

Lever under censur?

Netop det faktum af, han ikke snakker højt om det, får Simon Iversen, der er med i studiet til at bryde ind.

- Du siger jo selv tidligere, at nu er du fri af rockermiljøet, men du lever stadig under censur. Hvor fri er man så egentligt?, spørger han Martin.

- Det er selvfølgelig et dilemma. Hvis du stadig går og tænker dig om, hvordan du siger tingene, er du så reelt fri? Det er rigtigt, lyder det fra Martin Celosse-Andersen.

- Føler du dig fri?

- Ja, det gør jeg. Jeg føler, at jeg er helt fri og har fået en sindssyg mulighed for at opbygge mig den tilværelse, jeg godt vil have.

Nedenunder kan du høre hele udsendelsen, hvor Martin Celosse-Andersen og Simon Iversen fortæller om deres fortid som henholdsvis rocker og afhængig af stoffer. De taler om deres opvækst og om, hvordan de begge er kommet ud af miljøerne. I dag holder de foredrag for unge, hvor de deler ud af deres erfaringer.