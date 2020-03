Ekskæreste i sorg: Undskyld jeg forlod dig for ung kvinde

Mandag morgen døde journalist og forfatter Karen Thisted i sit hjem i København, efter hun havde ringet 112 og berettet om vejrtrækningsproblemer. Thisted blev 73 år.

Den meget pludselige død har efterladt mange af Karen Thisteds familiemedlemmer og venner i stor sorg.

Heriblandt også musikeren Klaus Kjellerup, der af mange blandt andet er kendt fra de to orkestrene Tøsedrengene og Danser med Drenge.

I et skriv på sin Facebook-profil, som Ekstra Bladet har fået lov at bringe, begræder han tabet af Karen Thisted, som han dannede par med i otte år.

'Jeg overvældes af dyb, dyb sorg ... Karen var det skønneste og mest givende menneske, man kan forestille sig ... altid vild, livsklog og underholdende, og altid i tophumør, trods de store vanskeligheder, som livet - og hendes egen vilde personlighed - ind i mellem påførte hende', skriver han.

Her ses Karen og Klaus sammen i 1983. Foto: Sh Arkiv

De to mødte hinanden i 1982, hvor de begge arbejdede på 'Lørdagskanalen' på DR. Dengang var Klaus Kjellerup 27 år, mens Karen var 35 år. Trods aldersforskellen fandt de hurtigt kærligheden hos hinanden.

'Dette blev startskuddet til en helt utrolig periode i mit liv, hvor Karen lærte mig næsten alt, hvad der er værd at vide om livets glæder. Jeg var stærkt fascineret af Karen, så vi blev kærester og boede sammen i syv år med hendes datter, Marlene Thisted', lyder det fra Klaus Kjellerup, der i opslaget roser Karen Thisteds personlighed til skyerne.

'Karen var 'a force of nature', som amerikanerne siger, ligesom de største kunstnere i verden. Hun var fra Ringsted, datter af borgmesteren, udlært af Lise Nørgaard, og hun besad en enorm provinsvisdom, som jeg aldrig havde mødt før. Der var ingen fest, hun ikke kunne sætte gang i - hun elskede bordets glæder og var bestandigt på slankekur, hun kunne drikke som en sømand på landlov, og så forstod hun, at øjeblikket skal gribes'.

Klaus Kjellerup er også kendt under navnet Klaus K. Foto: Jacob Ehrbahn

Blev forladt

Karen Thisted har tidligere i sin bog 'Så skal der leves' fortalt om, hvordan kærligheden mellem hende og Klaus Kjellerup bristede, da han forlod hende for en yngre kvinde.

- Det var hårdt, især fordi hun var yngre, smukkere og tyndere end mig, har Karen Thisted tidligere fortalt til TV2 i den forbindelse, hvor hun ligeledes kaldte forholdet til Kjellerup for sin 'livs forelskelse'.

I sit skriv kommer Klaus Kjellerup netop ind på det faktum, at han valgte at forlade Karen Thisted. En stor sorg, skriver han:

'Hun (Karen Thisted, red.) var et meget stort menneske, og en af de store sorger jeg har haft i mit liv er, at jeg blev nødt til at forlade hende til fordel for en vidunderlig kvinde, som var 14 år yngre end Karen. Det blev Karen naturligvis ekstremt ked af, og jeg har været plaget af dårlig samvittighed i alle disse år over at have været årsagen til denne ulykke i hendes liv', skriver Klaus Kjellerup.

'Jeg håber, du har tilgivet mig nu, Karen!', skriver han i sit opslag, som slutter med ordene:

'En stor personlighed er gået fra os. Alle flag går på halv stang, og fuglene holder op med at synge'.