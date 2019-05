Ekspert om Hugo Helmig: En helt forfærdelig nedtur

I går meddelte 20-årige Hugo Helmig via sin manager, at han aflyser alle koncerter i 2019. hvor han hen over sommeren blandt andet skulle have spillet på store festivaler som Roskilde og Jelling.

Aflysningerne sker i kølvandet på, at Hugo Helmig i det seneste år har udviklet et kokainmisbrug, som han har været i behandling for.

'Jeg har fået en personlig indsigt i løbet af de sidste par måneder, som jeg bliver nødt til at tage alvorligt, også selvom det har mange omkostninger. Det beklager jeg meget overfor både publikum og arrangører, og jeg kan kun håbe på deres forståelse for beslutningen. Der er ikke noget, jeg hellere ville, end at stå oppe på de store scener denne sommer – men jeg bliver simpelthen nødt til at fortsætte det arbejde med mig selv, som jeg har sat i gang', siger Hugo Helmig i pressemeddelelsen.

Overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom vurderer, at Hugo Helmig har truffet den rigtige beslutning. Foto: Tariq Mikkel Khan

Fornuftigt

Ifølge Henrik Rindom, der er psykiater og misbrugsekspert, er det fornuftigt at trække sig fra de miljøer, der kan fremprovokere en afhængighed af narkotika eller andre rusmidler, ligesom Hugo Helmig har valgt at gøre ved at trække stikket og aflyse alle sine koncerter.

- Den betingede refleks er jo en afgørende del af afhængigheden.

Det vil sige, at hvis man eksempelvis har været i behandling og kommer hjem igen, og man færdes i de miljøer, hvor man har haft sit misbrug, så er det nemt at falde i igen, fordi man hurtigt får en trang til at tage stoffer igen, siger Henrik Rindom.

- Det er derfor vigtigt, at man kommer væk fra de situationer, hvor man tidligere har haft problemer. Det kan jo eksempelvis være i forbindelse med koncerter eller andre situationer i musikmiljøet, lyder det videre.

Blå Bog - Hugo Helmig: - Hugo Helmig. Født 24. juli 1998. - Debuterede med singlen 'Please Don't Lie' i juni 2017. Singlen var den mest spillede danske sang på dansk radio i 2017. - I marts 2018 udgav han ep'en ' Promise', der blandt andet indeholdt singlerne 'Times of War', 'Hold on' og 'Promise'. - Året efter udgav han sit debutalbum 'Juvenile', som han netop har været på turné med. - Privat er han forlovet med Marie Frølund, der er 23 år og lærerstuderende. - De to bor sammen i en lejlighed i Aarhus. - Hugo Helmig er søn af popstjernen Thomas Helmig samt forfatter og tidligere model Renée Toft Simonsen.

Der kommer til at gå lang tid, før Hugo Helmig igen bevæger sig ud i det pulserende koncert- og musikmiljø. Foto: Per Lange

Meget populært stof

Misbrugseksperten forklarer, at kokain er et meget populært stof - i alle aldre og befolkningsgrupper.

- Folk vælger kokain, fordi man bliver i utrolig godt humør og fuld af energi.

Man kan drikke igennem samtidig, og ens generthed forsvinder. Man føler virkelig, at man har styr på det hele. Men problemet er så, at man får en helt forfærdelig nedtur.

- Det er meget højt at flyve og dybt at falde, og det er også derfor, at det for mange er så svært at komme ud af, og at det kræver, at man give sig tid, understreger Henrik Rindom, der ligeledes forklarer, at kokain i værste fald kan medføre alvorlige skader på hjernen.