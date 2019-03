Ekspert om kokain: - Meget højt at flyve men dybt at falde

Lørdag aften kunne Ekstra Bladet afsløre, at Hugo Helmig havde tilbragt natten forinden i politiets varetægt, efter han blev pågrebet, mens han var kraftigt påvirket af kokain og derfor var 'ude af kontrol' og ude af stand til at tage vare på sig selv.

Ifølge Hugo Helmigs manager, Jakob Sørensen, har Hugo Helmig de seneste måneder udviklet et misbrug af kokain. Et misbrug, som han i øjeblikket modtager behandling for.

Netop kokain er et af de mest brugte stoffer i Danmark.

Det fortæller Henrik Rindom, der er psykiater og misbrugsekspert, til Ekstra Bladet.

- Kokain er et meget, meget populært stof. For når du tager det, så får du et øget energiniveau, og din selvtillid og selvsikkerhed stiger. Du føler dig mere fri, og hvis du kombinerer det med alkohol, så kan du blive ved med at drikke og holde dig vågen, hvor du ellers ville have faldet i søvn, forklarer Henrik Rindom og understreger, at kokain bliver brugt i alle aldre og samfundslag og derfor ikke er et af de stoffer, som man primært forbinder med unge.

- I København er vi begyndt at måle resterne af kokain i spildevandet. Der er tale om rester, som har været igennem kroppen. Under Distortion var der 20 gange mere kokain i spildevandet end normalt. Det er fuldstændig vanvittigt, men det siger noget om, hvor meget det bliver brugt, fortsætter Henrik Rindom.

Hugo Helmig er lige nu på turné med sit album Juvenile.

Varige skader

Ifølge Henrik Rindom kan det have langvarige konsekvenser, hvis man tager kokain.

- Du kan ikke booste hjernen til at præstere ud over det normale, uden at der er en regning. Kokain er meget højt at flyve, men dybt at falde. En af følgevirkningerne ved kokain er, at man bliver psykotisk, og at man får enormt meget paranoia. Man tror, at folk er efter en, og man er bange. Derudover falder ens humør, og man bliver enormt udmattet, siger Henrik Rindom.

- Det er et meget, meget farligt stof, og så er det meget vanedannende, fordi nedturene ved kokain er meget voldsomme, understreger Henrik Rindom.

Hugo Helmig er søn af popstjernen Thomas Helmig og den tidligere fotomodel Renée Toft Simonsen. Han debuterede med singlen 'Please Don't Lie' i juni 2017. Singlen fik kæmpe succes og var den mest spillede sang på dansk radio i 2017.

I marts 2018 udgav den unge Helmig ep'en Promise, der blandt andet indeholdt singlerne 'Times of War', 'Hold On' og 'Promise'. Hugo Helmigs debutalbum 'Juvenile', som han turnerer med i øjeblikket, udkom 1. marts i år.

Til sommer skal han optræde på blandt andet Roskilde Festival, Jelling Musikfestival og Smukfest.

Den 20-årige sanger er forlovet med Marie Frølund. Det annoncerede parret tilbage i november sidste år. I oktober samme år flyttede de sammen i en lejlighed Aarhus. Forholdet blev offentligt kendt fem måneder tidligere - i marts 2018.

Hugo Helmigs manager, Jakob Sørensen, oplyser til Ekstra Bladet, at Hugo Helmig ikke personligt kommer til at udtale sig om episoden på nuværende tidspunkt.