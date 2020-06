Ekspert vurderer Joy Mogensens sag

Kulturministeren har en rigtig god sag, når hun kræver stop for, at hendes navn bruges af kontroversiel rapper, vurderer jura-professor

Rapperen Nikoline og kulturminister Joy Mogensen er raget uklar i forhold til, om det ligger inden for kunstens og ytringsfrihedens rammer, at Nikoline har købt web-domænet joy-mogensen.dk og aktuelt bruger det som platform til at fyre en kontroversiel og grænseoverskridende musikvideo med eksplicit seksuelt indhold af.

Joy Mogensen udtaler til Ekstra Bladet, at hun bestemt ikke mener, det ligger inden for skiven, når hendes navn bliver brugt til dette formål.

- Kunstnerisk frihed og ytringsfrihed er fundamentale værdier. Og man må lave alle de provokationer, man vil. Men man bør ikke gøre det i andres navn. Det er et principielt spørgsmål her, nemlig at alle mennesker har ret til at bestemme over, hvordan deres eget navn bruges på nettet, siger Joy Mogensen.

Meget tyder på, at Joy Mogensen og Socialdemokratiets advokat har fat i den lange ende, når de kræver, at Nikoline stopper med at benytte joy-mogensen.dk

- Domænenavnet er først taget i brug i forbindelse med videoen, og kunstneren har ingen forbindelse med navnet Joy Mogensen. Det er derfor min vurdering, at Joy Mogensen kan kræve, at joy-mogensen.dk-domænenavnet ikke må bruges, som det gør nu, vurderer Sten Schaumburg-Müller, der er professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

Ifølge ham tegner afgørelser i tidligere sager af lignende karakter godt for Joy Mogensen.

- Domænenavnsloven § 25 bestemmer, at 'Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik', og klagenævet har i flere sager brugt bestemmelsen, hvor mere eller mindre kendte personers navn blev brugt af andre, eksempelvis i en sag om Steffen Brandt, siger Sten Schaumburg-Müller og tilføjer:

- I de sager om brug af navne, jeg har set, har indklagede slet ikke gidet svare, hvilket selvfølgelig gør det lettere for klager at vinde. Men jeg vurderer, at brugen er i strid med god domænenavnsskik.

Joy Mogensen og Socialdemokratiet vil gå til Klagenævnet for Domænenavne, hvis ikke Nikoline stopper med at benytte domænet www.joy-mogensen.dk. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I skrivende stund er Nikoline ikke stoppet med at benytte Joy Mogensen-domænet.

Ifølge kravet fra Socialdemokratiets advokat vil der blive indgivet klage til Klagenævnet for domænenavne, hvis ikke Nikoline har efterlevet deres krav inden udgangen af næste uge.

Nedenfor ses skrivelsen fra Joy Mogensens advokat til Nikoline.