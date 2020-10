Emil vandt bagedysten: - Det kan godt blive lidt ensomt

Den tidligere vinder af 'Den store bagedyst' bager amok derhjemme for at udleve sin drøm

Lørdag aften mødte seerne for første gang vinderen af 'Den store bagedyst' 2020.

Hvem af de ti deltagere i årets kagekonkurrence det bliver, må vi vente flere uger med at få svaret på, men sikkert er det, at det bliver enten Caroline, Lars, Katrine, Wassim, Mads, Anne, Morten, Lena, Max eller Emil.

For to år siden var det en anden Emil, der løb med sejren - nemlig Emil Obel, der som bare 17-årig blev verdens yngste vinder af konkurrencen.

Otte kiksede kager fra 'Den Store Bagedyst', vi aldrig glemmer. Fotos/redigering: DR/Signe Skov

Emil Obel bruger stadig meget tid på at bage. Faktisk mere end nogensinde måske. Siden den unge vinder blev student i sommer, er han gået all in på sit bagværk og udbredelse af det.

- Jeg bager en helvedes masse kage derhjemme og laver en masse sjove ting til min Instagram, siger Emil Obel.

Han nyder at holde et par sabbatår og for alvor gøre det, han brænder så meget for.

- Jeg er så småt kommet i gang med at promovere min bog, som jeg udgav i sommer, men det har været svært på grund af corona. Og så jeg er ret glad for at give livet som influencer et skud. Det er enormt sjovt at få lov til at prøve, synes jeg. Da 'Den store bagedyst' blev sendt, gik jeg jo i gymnasiet, så jeg har ikke haft tid til det før nu. Men nu prøver jeg at gøre det rigtigt, siger Emil Obel og fortæller, at der også er en bagside af medaljen.

- Det kan godt blive ensomt i længden at være derhjemme. Men heldigvis bliver jeg inviteret ud til en del events som det her, siger Emil Obel, da Ekstra Bladet møder ham til kage-kollegaen Mias reception.

Mia har lanceret sin egen smykkeserie og holdt derfor reception med kager, der matchede øreringe og halskæder. Foto: Anthon Unger

Netop kontakten til jævnaldrende har Emil Obel en klar plan for, hvordan han vil bevare.

- Jeg skal på højskole i foråret. Det glæder jeg mig meget til, siger han.

Planerne længere ud i fremtiden er endnu ikke helt lagt, men Emil Obel har ikke ændret meget på sin uddannelses-drøm, siden han var med i 'Den store bagedyst'.

- Jeg nyder at være kreativ på mange både - ikke kun med bagning. Jeg kan også godt lide at tegne og male, og jeg har jo haft en drøm om at uddanne mig til scenograf. Det er ligesom med bagning noget med at skabe noget og tænke visuelt. Men indtil jeg skal i gang med en uddannelse, skal jeg bare bage en masse. Og jeg bliver ved, til jeg taber lysten ... og det tror jeg måske ikke engang, jeg gør. Så jeg bager amok, griner han.