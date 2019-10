Emilie Brandt: Jubiii, jeg har fået en adhd-diagnose

Bedre sent end aldrig.

Emilie Brandt er en glad kvinde, for nu ved hun, hvad årsagen er til, at hun altid har fart på og nogle gange kommer til at være grænseoverskridende i forhold til sine omgivelser.

- Jubiii, jeg har fået en adhd-diagnose.

- Selv om det er godt at kunne have mange bolde i luften, så er der lejlighedsvis nogen, som finder min adfærd pisseirriterende. Men det er jo ikke min mening at træde andre over tæerne, og nu kan jeg forklare dem årsagen til, at jeg er, som jeg er. For nylig sagde en kollega med tre adhd-børn til mig, at han syntes, at jeg skulle gå hjem og tage en adhd-test på nettet. Det gjorde jeg så, og jeg kunne bare svare 'ja', 'ja', 'ja' over hele linjen, fortæller den 47-årige, der til daglig arbejder som creative producer hos Pegasus Production.

- Min adfærd har virket grænseoverskridende på nogle, forklarer Emilie Brandt. Foto: Jonas Olufson

Emilie fik derefter en henvisning til en psykiater af sin læge, og her blev hun så udredt.

- Psykiateren testede mig og sagde så: Jamen, du har adhd. Ingen tvivl om det. Og så var jeg glad, for det besvarer pludselig en masse af mine egne spørgsmål vedrørende min adfærd.

Krudt i rumpen

F.eks. er det ikke kun berigende at have krudt i rumpen. Hun elsker at sidde og se en film, men hun kan ikke læse en bog. Og hun vil have ting fra hånden hurtigere, end andre måske kan følge med.

Brandts datter: Far kan være provokerende

- En dag stod jeg og ordnede grøntsager med en veninde, og så sagde hun midt i det hele: 'Emilie, vil du hellere overtage det her selv?' For ud over at snitte mine egne grøntsager var jeg i gang med at rydde skaller væk fra hendes melon og komme hendes melonterninger op i en skål. Den slags kan virke grænseoverskridende. Det samme sker, når jeg afbryder samtaler eller gør folks sætninger færdige. Det bryder mange sig ikke om, men jeg har så svært ved at lægge låg på mig selv, forklarer hun.

- Jeg har svært ved at lægge låg på mig selv, forklarer Emilie Brandt. Foto: Jonas Olufson

Og så er der søvnen.

- Netop fordi jeg er så speedet i løbet af dagen, bliver jeg hurtigt træt om aftenen. Jeg brænder ud og går tidligt i seng. Men det betyder ikke, at jeg så sover som en sten. Jeg er meget nem at forstyrre, så jeg vågner ofte af 'ingenting'. Så det er nødvendigt for mig at sove mørkt og have det stille.

Emilie er p.t. ikke medicineret. Hun ved godt, at meget måske kunne have været anderledes, hvis hun var blevet diagnosticeret som ung, men hun er egentlig ret tilfreds med at være den, hun er, og da hun endnu ikke er helt færdig hos psykiateren, ved hun ikke, om hendes diagnose vil medføre medicin.

Se også: Brandts datter i vildt angreb: Min far er alkoholiker Se også: Erik Brandt: Jeg kan ikke lide at blive kaldt alkoholiker

- Jeg er ikke meget for piller og spiser dem nødigt. Men jeg vil da ikke afvise, at jeg vil afprøve medicin for min adhd, hvis psykiateren mener, at det vil være en fordel for mig. Efter mit opslag på Facebook om min diagnose tirsdag aften har mange skrevet til mig. Så jeg kan forstå, at der er nogle, som også bruger cannabis-olie for at dæmpe deres hektiske aktivitet. Nu må vi se, hvor det lander, erklærer hun.

Lidt sjovt

Egentlig finder hun det lidt sjovt, at hun nu har en diagnose.

- Det er lidt ligesom at være rødhåret: Du ved, at du skal have solcreme og hat på, når du skal ud i solen. Og nu ved jeg, hvad jeg skal sige og gøre for at dæmpe omgivelsernes mulige irritation over min adfærd. Det er jo forekommet mere end én gang, at jeg har siddet til en mus-samtale og fået at vide, at jeg lige skal kigge på det, jeg laver, en ekstra gang, griner hun.

For det er nemlig sådan, at hun tit laver fejl i det, der keder hende. Småfejl. Stavefejl. Hvorimod de komplicerede regnskaber er fejlfri og hurtigt fra hånden.

Alkoholisme er et kendt forløb for en del ikke-diagnosticerede adhd'ere, men heldigvis ikke for Emilie.

- Jeg drikker sjældent. Måske tre cocktails hver anden uge, når jeg ikke har børn og er i byen. Aldrig alene. Og aldrig på hverdage.