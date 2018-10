Emmelies 'gudsbenådede numse' får en omgang mere

Igen i denne uge røg Emmelie de Forest og Frederik Nonnemann i omdans og klarede atter skærene.

Emmelie de Forest løb dog særligt med opmærksomheden, efter hun over for Ekstra Bladet proklamerede, at hun har en gudbenådet numse.

- Den er større, end man lige går rundt og tror. Jeg har bare altid gemt den væk, lød det fra Emmelie de Forest.

Sådan så det ud, da parret var på gulvet. Foto: Mogens Flindt

Knivskarp 'Vild med dans'-babe: Vælter sig i kalorier

Den gudbenådet numse var ifølge Emmelie de Forest tilbage i dansen igen i denne uge, hvor parret udførte en cha-cha-cha.

- Den er her også i dag. Den var med i dag, fortæller Emmelie de Forest og griner.

Seerne får dog ikke lov til at opleve den på samme måde i næste uge, lader Frederik Nonnemann forstå.

- Den kommer ikke i spil i en slowfox, lyder det med et grin fra partneren frederik.

Parret fik kun 12 point for deres dans, hvilket var et anden færrest point i aftenens program.

Se klippet øverst i artiklen, hvor Emmelie de Forrest forklarer, hvad der gik galt i dagens program

Se klippet nedenunder, hvor Emmelie fortæller om sin 'gudsbenådet numse'

Se også: 'Vild med dans' ramt af svindelsag

Se også: 'Vild med dans' afviser Kim Larsen: Vi fejrer fødselsdag