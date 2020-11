Én mail kostede mig 100.000 kroner

Det var hverken jobtilbud eller fanpost i mail-indbakken, der fik Hans Pilgaard til at spærre øjnene op en mandag morgen.

Det var derimod de kedelige konsekvenser af coronapandemien.

- Ligesom alle andre tager jeg mig selv i gå og vente på, at det her er overstået og kunne komme videre. Jeg har fået aflysninger for mange penge. Foredrag, der er blevet aflyst og sådan noget, siger Hans Pilgaard og uddyber:

- Jeg var en af dem, der fik en mail mandag morgen, efter at Mette Frederiksen havde meldt yderligere restriktioner ud, der kostede over 100.000. Det er jo ikke en god mandag, siger Hans Pilgaard om det aflyste job.

Hans Pilgaard var mødt op til gallapremiere på "Retfærdighedens ryttere" sammen med sin mand, Jobbe Pilgaard. - Jeg går faktisk og forbereder at gå tidligt på juleferie, fortæller Hans Pilgaard. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Det afslører han på den røde løber til gallapremieren på 'Retfærdighedens ryttere'.

Han fortæller samtidig, at han ikke længere har tal på, hvor mange foredrag han har måttet aflyse.

Men selv om tv-værten har fået en ordentligt økonomisk mavepuster, har det altså ikke taget modet helt fra ham.

- Så skal man være glad for, at man har sit gode humør, sit gode helbred, sine venner og sin kæreste. Det går nok, siger Hans Pilgaard.

- Det er vigtigt, at vi husker, at vi skal komme igennem det sammen. Og passe på os selv og hinanden, understreger han.

Og der er da heller ikke tomt i kalenderen på trods af coronarestriktioner, der besværliggør livet i underholdningsbranchen.

- Jeg er jo heldig, at jeg laver tv, og folk skal stadig underholdes. Så jeg får stadig lov til at lave tv, siger Hans Pilgaard og fortsætter:

- Lige nu barsler jeg med noget, hvor jeg sidder og skriver til noget Nick Cave-musik. Og så er der noget mere tv. Jeg pønser også på en efterfølger til 'Tilbage til 9.A', afslører den rutinerede tv-vært.