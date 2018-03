En stor kvinde i dansk film er død

En af dansk film helt store kvinder, Lissy Bellaiche døde natten til mandag i sit eget hjem under selve Oscar-uddelingen. Hun efterlader sig sin mand Roger Bellaiche, som hun var gift med i 53 år samt døtrene Michele og Nicole Bellaiche.

Den kendte tv-vært Michele Bellaiche siger farvel til sin elskede mor med et rørende opslag på facebook:

- Min søster og jeg har mistet vores mor. Vores børn har mistet deres mormor, og min far har mistet sin elskede kone gennem 53 år.

- Hun har været stor inspiration for os og for mange, mange andre mennesker. Hun havde et kæmpe drive og en begejstring for de ting, hun kastede sig ud i gennem hele sit lange liv – og så havde en unik livsglæde, som smittede af på alle, hun mødte på sin vej.

- Hendes store kærlighed til film fik hende til i knap 40 år at kæmpe for at gøre dansk film synlig i udlandet. Det har bragt hende (og danske film) rundt i hele verden, og hun har som én af de få danskere været flere end 30 gange i Cannes og Berlin filmfestival og så har hun repræsenteret dansk film 3 gange ved Oscaruddelingen i Hollywood. Her har hun siddet i salen sammen andre store stjerner til Oscar-showet. For ja, hun var selv den smukkeste stjerne - og en kvinde med stil.

- Derfor døde hun også med stil – hjemme og på den 90. Oscaruddeling natten til mandag, skriver Michele Bellaiche.

Den kendte tv-vært Michele Bellaiche ses her sammen med sin mor Lissy. (Foto: Mads Winther)

Ekstra Bladet har også talt med Lissy Bellaiche ægtemand gennem 53 år, Roger Bellaiche:

- Det er forfærdeligt hårdt at miste sin kone. Det er et stort hul. Jeg føler en enorm tomhed. Jeg har mistet en fantastisk kvinde, fortæller Roger Bellaiche, der gennem hele sin kones filmkarriere var ved hendes side og altid rejste rundt med hende i verden for at fremme dansk film.

Roger Bellaiche fortæller til Ekstra Bladet, at Lissy Bellaiche gennem de sidste mange år har lidt af kræft. Men at kræften spredte sig gennem de sidste tre måneder.

- Jeg har aldrig grædt så meget, som i de sidste tre måneder, hvor kræften tog hurtigt fat. Da Lissy døde holdt jeg hende i hånden. Det var en stille og smuk død. Og hun døde selvfølgelig på Oscar-natten, fortæller Roger Bellaiche.

Roger og Lissy Bellaiche var gennem hele deres liv uadskillige. De var altid sammen. (Foto: Facebook/privat)

Gik på pension for tre år siden

Det er ikke mere end tre år siden, at Lissy Bellaiche stoppede sin aktive karriere i dansk film. Efter 15 år hos Trust Nordisk og hele 35 år i den danske filmbranche gik Lissy Bellaiche på pension. Lissy Bellaiche blev også på grund af sin franske mand Roger Bellaiche og sit kendskab til fransk og fillmfestivallen i Cannes kaldt 'La grand dame des film Danois'.

Dengang sagde Lissy Bellaiche til Ekstra Bladet under filmfestivalen i Cannes.

- Det har været 35 fantastiske år med hele verden som mit arbejdssted fyldt med fantastiske oplevelser og erfaringer. Men nu er tiden kommet til, at jeg skal slappe lidt af og bruge lidt mere tid på min familie.

Lissy Bellaiche var ansat i Dansk Film Institut 1980- 1999 og har siden været tilknyttet Zentropa. Hun var en af filmbranchens mest erfarne, når det drejede sig om at få tingene til at ske på den internationale festivalscene.

Lissy Bellaiche er her fotograferet sammen med Peter Aalbæk i 1999.(Foto: Ekstra Bladet)

På fredag kl.13 er der bisættelse for Lissy Bellaiche i Solrød Strandkirke.