Endelig: ’Årgang 0’-families hus solgt

Det skulle tage omtrent to og et halvt år, før det lykkedes Theresia Treschow-Kühl og Lars Ellebye at sælge deres hus i Aabenraa.

Det fremgår af det netop tinglyste skøde.

Se også: Lettet 'Årgang 0'-familie: - Nu skal det bare væk!

Det spraglede par har med deres datter Rachel år efter år vist huset frem for TV2’s seere i ’Årgang 0’.

Belånt

Præsten og apotekeren købte ejendommen i 2009 for 4,2 millioner kroner.

De måtte dog nøjes med at få tre millioner kroner for huset, som også er belånt.

Se også: Årgang 0'-familie kan ikke få solgt huset

I forbindelse med købet i 2009 tegnede parret et realkreditlån på 3,4 millioner kroner.

Ny ejer

Det fremgår ikke, hvor meget Theresia Treschow-Kühl og Lars Ellebye har betalt af på lånet gennem det seneste årti.

Af det nye skøde fremgår det dog, at der var overtagelse i begyndelsen af måneden.

Se også: 'Årgang 0'-Rachel: Jeg savner alt

Køber er et ejendomsselskab med base i Aabenraa.

Stor rabat

Ejendommen, der råder over syv værelser fordelt på 194 kvadratmeter, blev første gang sat til salg i 2016.

Dengang krævede parret 4.350.000 kroner, men manglende købere fik Theresia Treschow-Kühl og Lars Ellebye nødsaget til at give rabat.

Se også: Rachel fra 'Årgang 0' tager sabbatår

Således var salgsprisen i 2018 3.495.000 kroner.

Nyt job

Theresia Treschow-Kühl og Lars Ellebye flyttede til en præstebolig 10 kilometer syd for Aabenraa sidste sommer.

Theresia Treschow-Kühl fik nyt job I Felsted, mens Lars Ellebye fortsætter i sit apotek i Aabenraa.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra parret.