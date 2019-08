Endelig afslører Linse: Derfor har jeg skiftet navn

Linse Coleman fortæller, at hun skal producere en skønhedsserie med dufte og cremer, og hun manglede et godt navn. Samtidig kunne hun ære sin mor

Lenina Christiansen er fortid.

Den populære realitydronning, der kalder sig Linse Kessler, har skiftet navn, så hun fremover hedder Lenina Coleman.

Det kunne HER&NU for nylig afsløre, men først nu fortæller Linse, hvad baggrunden er for at tage sin mors pigenavn.

- Jeg er i gang med at få produceret en skønhedslinje med dufte og cremer, og det skulle jeg finde et navn til, fortalte Linse Coleman torsdag aften i 'Aftenshowet'.

- Skulle det hedde Linse, skulle det hedde Linse Kessler, og jeg tænkte bare nej, det skal lyde mere lækkert. Så satte jeg mig ned med en hund under hver arm i min sofa derhjemme, og så pludselig kom det til mig. Noget som Mopper og jeg har talt om i årevis.

Se også: I al hemmelighed: Nu har hun skiftet navn

Simpelthen fantastisk

Linse har aldrig haft noget særligt forhold til sin far, men hun bar stadig hans efternavn. Gennem årene havde hun og moderen Ann Patricia 'Mopper' Christiansen ofte talt om, at de sammen ville tage hendes pigenavn Coleman.

- Ann Patricia Coleman hed hun, før hun blev gift med min far, og vi har snakket om det så mange gange og aldrig nogensinde fået det gjort, fortalte Linse og fortsatte:

- Nu er hun her ikke mere, og jeg sidder og skal bruge et lækkert navn, og så tænker jeg, at Lenina er et meget smukt navn, og Lenina Coleman lyder jo simpelthen så fantastisk. Så nu har jeg gjort det, og jeg er simpelthen så glad for det. Jeg går meget op i det her, og derfor går det for mig op i en højere enhed, og Mopper er med på sidelinjen. Jeg elsker det.

Linse Kessler er fortid. Nu hedder hun Lenina 'Linse' Coleman. Foto: Mogens Flindt

'Mopper', som hendes mor blev kaldt, døde 21. november 2016. Og selvom der snart er gået tre år, er Linse stadig påvirket af tabet af sin mor.

- Jeg savner hende så meget hver evig eneste dag. Jeg har lyst til at køre til Bryggen og tage en kop kaffe. 'Mopper' gav mig altid ret i alting, og hun gad at høre på mig. Jeg savner at være hendes datter, jeg synes, det er træls at være den ældste. Ikke fordi jeg er bange for at blive gammel, jeg savner bare at være 'Moppers' datter. Jeg savner hende fuldstændigt ubeskriveligt meget, sagde hun.

Allerede da navneskiftet blev en realitet, forsøgte Ekstra Bladet at få en kommentar fra Linse. Her lød beskeden, at hun havde valgt at fortælle om det i 'Aftenshowet'.