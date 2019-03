Endelig solgt: Scorer gevinst på 650.000

Den tidligere vejrvært Sara Maria Franch-Mærkedahl har haft held med at sælge sin ejendom

Sara Maria Franch-Mærkedahl har lavet en god investering.

Efter omkring seks måneder med et til salg-skilt hængende i vinduet er det lykkedes den tidligere vejrvært at sælge sin lejlighed i Hellerup med en god gevinst.

'Vild med dans'-vinder jubler: Har fået ny kæreste

Det fremgår af ejendommens nye skøde.

Gevinst

Den nye ejer overtager den treværelses lejlighed på 71 kvadratmeter på den spøgefulde dato 1. april.

Prisen er ikke nogen joke.

Mit selvværd ændrede sig, da jeg tog på

Den nye køber gav 3.245.000 kroner for ejendommen, der blev sat til salg for 3.495.000 i august sidste år.

Sara Maria Franch-Mærkedahl gav selv 2.595.000 kroner for lejligheden, og således er der en avance 650.000 kroner.

- Jeg kunne dog godt have tænkt mig at få en højere pris, siger Sara Maria Franch-Mærkedahl.

Delte værelse

Den tidligere vejrvært og 'Vild med dans'-vinder, der har døtrene Kastanje Kirstine og Vega Marie, glæder sig ikke desto mindre over, at det er lykkedes hende at finde en køber.

- Det er dejligt, men kun fordi jeg manglede noget plads til mine søde piger, og det er jeg glad for, at de har fået nu.

- De har eller hidtil delt værelse, fortæller hun.

Se også: Dansk tv-vært går fra kæresten: Det er ikke nemt

Sara Maria Franch-Mærkedahls nye lejlighed er et lejemål - dog stadig i Hellerup.

- Jeg synes, at det er et rart område tæt på vand og skov, siger hun.

Nyt job

Efter at have været vejrvært på TV2 i en årrække stoppede den 38-årige kendis med at forudse sol, regn og vind sommeren sidste år.

Sara Maria Franch-Mærkedahl ernærer sig i dag til dels som ambassadør for rejseselskabet Apollo, hvor hun laver online-tv, og som foredragsholder.

Sarah og Morten vinder 'Vild med dans'!

Desuden stiftede hun sidste år virksomheden Mommy Cirkus, der blandt andet sælger legetøj til børn.

Virksomheden bliver kickstartet på ny i 2019, hvor den relanceres.