Endnu en 'Gift ved første blik'-baby er født

Kærligheden har endnu en gang båret frugt for Line Rask og Michael Hansen, der blev gift i juni måned 2015, da de så hinanden for aller første gang. Parret er netop blevet forældre for anden gang.

På Instagram afslører den nybagte mor selv, at familien er vokset, og at der denne gang er kommet en lille dreng til verden.

'Emma er ret vild med lillebror. Familie på fire. Septemberbaby. Brooklynbaby. Masser af kærlighed, skriver Line Rask i opslaget.

Danmarks første 'Gift ved første blik'-baby er født

I 2017 blev Line Rask og Michael Hansen forældre til Danmarks første 'Gift ved første blik'-baby, men parret har kun i meget begrænset omfang valgt at dele ud af deres privatliv i medierne, siden de sluttede optagelserne til kærlighedsprogrammet, der bragte dem sammen.

Lige som de andre par, der har medvirket i 'Gift ved første blik', så har de oplevet en overvældende interesse for deres forhold - også efter kameraerne er blevet slukket. Alle vil følge med i om ægteskabet holder, eller om der er en skilsmisse på vej.

Det er Michael Hansens arbejde, der har gjort, at parret i dag bor i New York. Foto: Philip Davali

Men kærligheden stortrives i New York, hvor parret bor i dag. Det fortalte Line Rask i et af parrets sjældne interviews, da det offentligt kendt, at hun var gravid første gang.

- Jeg tror, at det skyldes, at vi i den grad har rigtig meget tid sammen til også at lære hinanden bedre at kende, modsat hvis vi boede hjemme i Danmark i vante omgivelser tæt på vores familier i det daglige. Tiden her i New York går utroligt hurtigt, og det er også rart at kunne færdes her anonymt uden gang på gang at blive genkendt fra DR-programmet i Aarhus, hvor jeg studerede og i København, hvor Michael boede. Denne fred giver tid til at få vores forhold til at blomstre, sagde hun i 2017 til Nordjyske.



Se også: Dansk 'Gift ved første blik'-par jubler: Vi venter barn

Ekstra Bladet var 2016 på besøg hos Line og Michael i New York. Læs det interview herunder.