Endnu en influencer politianmeldt

Forbrugerombudsmanden har endnu en gang valgt at politianmelde en influencer for at bruge skjult reklame

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Igen, igen er en 'influencer med mange følgere' blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden.

Influenceren har ikke tydeligt oplyst i sine opslag på Instagram, når der var tale om en reklame.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

'Det drejer sig om 22 opslag på influentens Instagram-profil i perioden fra november 2019 til september 2020. Influenten har blandt andet reklameret for tøj, tasker, smykker, skønhedsbehandlinger og tandbehandlinger, uden at det klart fremgik af opslagene, at de var kommercielle', lyder det.

Ifølge Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen har man behandlet sagen efter flere klager fra forbrugere.

'Influenter har et stort ansvar over for deres følgere. Følgerne ser ofte op til influenterne og bliver derfor nemt påvirket af influenternes opslag, der kan fremstå som personlige anbefalinger. Derfor er det vigtigt, at følgere umiddelbart kan se, når der er en kommerciel hensigt med at vise tøj, smykker eller andet frem', lyder det i meddelelsen.

Dansk influencer straffes

Skal gøres tydeligt

Det skal nemlig gøres helt klart, hvad der sker på de danske influencers profiler på sociale medier.

'Ifølge markedsføringsloven skal erhvervsdrivende tydeligt oplyse, når der er en kommerciel hensigt med et opslag på sociale medier. Det er ikke tydeligt, når en virksomhed er tagget i et opslag som markering, og derfor er influenten blevet politianmeldt', lyder det fra Christina Toftegaard Nielsen.

Det er den sjette influencer, der anmeldes.

Kendt influencer politianmeldt

I august sidste år blev fire danske influencere politianmeldt, fordi de ikke havde været gode nok til at angive, når de lavede reklame. I februar 2020 blev en af influencerne så tiltalt. Anklagemyndigheden går efter en bødestraf på 120.000 kroner.

Sidenhen stod influenceren Mia Sand frem og fortalte, at det var hende, der var blevet tiltalt i sagen og dermed kunne se frem til at møde op i retten.

- At få en politianmeldelse virker meget voldsomt. Tanken om at få en plet på sin straffeattest og en kæmpe bøde for at have gjort noget, du ikke selv synes er ulovligt, virker ret voldsom, lød det fra Mia Sand til Kulturen på P1.

Se også: Sådan tjener danske youtubere penge