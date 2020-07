Endt i RKI: - Jeg er barnlig og stædig

Komikeren Andreas Bo er kommet i registeret over dårlige betalere, fordi han nægter at betale en parkeringsafgift, da han ikke mener, han gjorde noget forkert

Andreas Bo Pedersen står nu noteret i registeret over dårlige betalere RKI.

Det er dog ikke, fordi komikeren er oversvømmet af gæld og ubetalte regninger. I stedet er årsagen en parkeringsafgift, som han ikke vil betale.

Det fortæller komikeren i en video på Instagram, hvor han understreger, at han ikke har gjort noget forkert - og ifølge ham endda har givet selskabet beviser på det.

En registrering i RKI står i fem år, eller indtil man har betalt det skyldige beløb. Det tyder derfor på, at Andreas Bo kan forvente at være en del af det registeret indtil 2025.

Jeg har ikke noget hjem

Han har nemlig ikke tænkt sig at betale det skyldige beløb, siger han, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen for at høre mere om sagen.

- Nogle gange bliver jeg barnlig og stædig og nægter at betale, når jeg ikke synes, jeg har gjort noget forkert. Der er ikke så meget mere i det end det, siger han.

- Det kan jo få konsekvenser, hvis du i fremtiden skal låne penge - for eksempel til huskøb. Er det det værd?

- Det får vi at se. Det er min barnlige, lille kamp, griner han og fortæller, at han ikke ved, hvor stort beløbet nu er, fordi han ikke længere vil åbne brevene.

'Har betalt min del'

Andreas Bo gør det klart, at det ikke handler om, at han ikke vil betale den irriterende udgift, som mange formentlig kender til.

- Hvis der er en, der har betalt sin del af parkeringsafgifter og fartbøder, så er det mig. Det er nærmest noget, jeg kalkulerer med hver måned, at man løber ind i det, når man bliver knaldet med 55 kilometer i timen på vej hjem fra arbejde sammen med alle de andre hr. og fru Pølse, der er på vej hjem, efter vi har arbejdet hele dagen.

- Det er helt fint. Sådan er det. Jeg har virkelig også betalt mange parkeringsbøder, men nogle gange bliver jeg stædig. Det er min egen lille kamp, og enhver vil til enhver tid sige, at 'han er en velstillet, bleg, fed, forkælet semi-kendis, der synes, at nu skal han gøre en sag ud af det', og det er helt fint. Det har jeg det helt fint med. Det må folk gerne synes, siger han.

Se også: - Det går helt ad helvede til

Han irriterer sig dog over, at det er et besværligt forløb, man skal igennem, når man har fået en parkeringsafgift, som man gerne vil klage over

- Og der er ingen snor, som der er i alle andre sammenhænge i verden. Der er ingen gråzone af rimelighed. På et eller andet tidspunkt har de parkeringsselskaber fået lov af staten til at udstede parkeringsafgifter på 800 kroner, og er du klar over, hvor mange penge det er for en helt almindelig hr. og fru Pølse-familie, der har betalt skat?

Komikeren fortæller, at han skrev til selskabet og vedlagde beviser i form af GPS-tracker samt en video af de dårlige skilte.

- Så det er ikke, fordi jeg ikke har brugt tid på det. Jeg havde håbet på, at de så ville sige: 'Okay, Andreas. Vi kan også se, at du har betalt 1700 parkeringsbøder, og at vi har fire ansatte, der nærmest bare lever af dig, så denne gang ser vi igennem fingre med det'. Det forstår jeg ikke, siger han.

Andreas Bo ønsker ikke at fortælle, hvilket parkeringsselskab der er tale om. Men det tyder altså ikke på, at de har planer om at give ham ret i sagen.