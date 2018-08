Enken fortæller: Sådan døde Benny Andersen

Den folkekære, danske digter Benny Andersen afgik ved døden i hjemmet i Sorgenfri klokken 13.15 torsdag 16. august. Han blev 88 år gammel.

Ekstra Bladet har talt med Benny Andersens enke - Elisabeth Ehmer - der bekræfter dødsfaldet, men på nuværende tidspunkt ikke ønsker at oplyse yderligere.

Til avisen B.T. har hun dog fortalt om hans sidste dage, at han sov stille ind, og at han ikke var syg.

- Jeg kan ikke græde mere. Siden jeg indså, hvilken retning det gik med Benny, har jeg grædt så meget. Men jeg er glad for, at han fik en smuk afsked. I sine egne omgivelser i sit hjem, hvor han har kunnet kigge ud i haven. Alt foregik stille og roligt. Jeg vil kalde det en smuk død, siger Elisabeth Ehmer til B.T.

Benny Andersen med sin Elisabeth. Foto: Linda Johansen

Hun fortæller desuden, at han torsdag aften blev båret ud af hjemmet i Sorgenfri i en kiste, og at han var iført sit spillemandstøj, havde sin gode pude under sig, og at kisten var dekoreret med blomster fra haven.

- I de sidste måneder har jeg passet og plejet ham, men han har været nøjagtig, som han altid har været. Positiv og glad. Jeg har ligget ved hans side i sengen og holdt om hans hånd de sidste par dage. Jeg har spurgt ham, om han var bange, men det var han ikke, siger Elisabeth Ehmer.

Bisættelsen bliver afholdt i Sorgenfri Kirke, men Benny Andersens sidste hvilested er endnu ikke bestemt.

Forlag: Benny Andersen var humor og tristesse Digter og lyriker Benny Andersen formåede som få at beskrive danskheden med humor og tristesse. Nationalskjalden Benny Andersen havde en rummelighed og et klart blik for det tragiske blandet med et humoristisk strejf. Det siger direktør Morten Hesseldahl fra Gyldendal, som var forlag for forfatteren og digteren, der afgik ved døden torsdag eftermiddag. - Han var den bedste udgave af, hvad det vil sige at være dansk. Han kunne favne både det sørgelige og det komiske i ganske få sætninger, så man sidder med en form for tristesse, siger han. - Men også en form for optimisme og glæde ved livet, når man har læst ham. Det er der meget få, der kan med den præcision, det bliver et meget stort savn, siger han. Benny Andersen afgik torsdag eftermiddag ved døden, bekræfter forlaget. Mange vil huske forfatteren for børneserien 'Snøvsen' eller 'Svantes viser', som han turnerede rundt med sammen med vennen Povl Dissing. Han efterlader digtsamlinger, noveller og meget andet, som har gjort ham til en af de mest læste og sungne kunstnere. - Han tager dagligdags vendinger og drejer det og får så pludselig det ekstraordinære frem, som 'fugle flyver i flok, når de er mange nok'. På den måde får vi andre øjnene op for noget, vi måske ikke har set, siger Morten Hesseldahl. Ritzau Vis mere Luk

Benny Andersen og Elisabeth Ehmer til premiere på Nørrebros Teater i 2016. Foto: James Alexander Thisted

Humor og stikpiller

Benny Andersen blev født 7. november 1929 i Vangede og var blandt meget andet en af Danmarks bedst kendte digtere.

Gennem sin karriere viste Benny Andersen, at han mestrede det danske sprog på en underfundig måde, hvor han kombinerede ordspil med humor, skæve synsvinkler og stikpiller til danskerne.

Benny Andersen sammen med Elisabeth Ehmer til reception for Lise Nørgaard i anledning af hendes 100-års fødselsdag. Foto: Mikkel Tariq Khan

Benny Andersens debutsamling 'Den musikalske ål' blev godt modtaget af anmelderne i 1960.

Hans 'Samlede digte 1960 – 1996' slog alle rekorder for lyrik og er solgt i flere end 130.000 eksemplarer.

Snøvsen

I sin lange og produktive karriere udgav han både digtsamlinger, noveller, romaner, essays og børnebøger. Blandt andet bøgerne om Snøvsen. Han har endvidere skrevet tv- og teaterdramatik.

Musikalsk var han kendt sit mangeårige parløb med Povl Dissing med hvem han udgav en række album med selvskrevne viser, heriblandt 'Oven visse vande' (1981), 'Hymner og ukrudt' (1984) og 'Over adskillige grænser' (1988), og de to turnerede flittigt med deres sange.

BLÅ BOG: Benny Andersen - Danmarks nationaldigter Den folkekære forfatter Benny Andersen er afgået ved døden. Han huskes for sine digte og noveller. Navn: Benny Andersen. Alder: 88 år. Fødested: Vangede, 1929. Nationalitet: Dansk. Uddannelse: Studentereksamen. Karriere: Forfatter, digter, lyriker. Civilstand: Gift med juristen Elisabeth Ehmer. Bopæl: Sorgenfri. Mange vil huske ham for børneserien 'Snøvsen' eller 'Svantes viser', som han turnerede rundt med sammen med vennen Povl Dissing. Benny Andersen er gennem årene blevet tildelt en lang række legater og hædersbevisninger, heriblandt De Gyldne Laurbær i 1975, Modersmål-Prisen i 1985, Holberg-Medaljen 2001 og Blicherprisen 2003. Da Benny Andersen i 1999 fyldte 70 år, blev han hyldet foran Thorvaldsens Museum i København med et fakkeltog. Kun tre danske forfattere har opnået den ære. De andre er H.C. Andersen og Adam Öehlenschläger. I 2013 udkom han på kinesisk. Kilde: Ritzau

Svante

Mest kendt er han nok for 'Svantes viser' - om den svenske, halvfordrukne kyniker Svante - fra 1972, som de fleste danskere har taget til sig.

Det indeholdt en række viser, som han indspillede med Povl Dissing, hvilket blev både en kommerciel og kritikerrost succes.

Benny Andersen var i mange år gift med Cynthia Rosalina, mor til Tøsedrengene-sangeren Maria Bramsen. Cynthia var født på Barbados hvor parret i årevis tilbragte deres vintre.

Ved sin død var Benny Andersen gift med Elisabeth Ehmer.